Santiano – Die Sehnsucht Ist Mein Steuermann – Das Beste Aus 10 Jahren

Artist: Santiano

Herkunft: Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Die Sehnsucht Ist Mein Steuermann – Das Beste Aus 10 Jahren

Spiellänge: 76:19 Minuten

Genre: Seemannspop-Rock, Mittelalterrock, Folk

Release: 07.10.2022

Label: Electrola / Universal Music

Link: https://www.universal-music.de/santiano

Bandmitglieder:

Gesang – Axel Stosberg

Gitarre, Gesang, Bass – Björn Both

Gitarre, Gesang – Andreas Fahnert

Schlagzeug, Gesang, Gitarre, Bass – Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen

Geige, Mandoline, Akkordeon, Bouzouki – Peter David „Pete“ Sage

Live:

Gitarre – Dirk Schlag

Keyboard – Arne Wiegand

Schlagzeug – Marco Moeller

Tracklist:

Santiano (feat. Nathan Evans) Die Antwort Weiß Der Wind Davy Jones Ode An Das Meer Durch Jeden Sturm Tanz Mit Mir (feat. Faun) Wellerman Steh Auf Bis In Alle Ewigkeit (Walhalla) (Nordmannversion) Alle Die Mit Uns Auf Kaperfahrt Fahren (Rockversion) Was Du Liebst (Orchesterversion) Gott Muss Ein Seemann Sein (Jubiläumsmix) Könnt Ihr Mich Hören Weh Mir (Jubiläumsmix) Wenn Die Kälte Kommt Es Gibt Nur Wasser (Jubiläumsmix) Hoch Im Norden (Jubiläumsmix) Lieder Der Freiheit (To France) (Jubiläumsmix) Johnny Boy (Doubletime Version) Die Sehnsucht Ist Mein Steuermann (feat. Synje Norland)

Wie kommt man in diesem Magazin dazu, ein Santiano-Album zu rezensieren? Indem man danach gefragt wird, weil man in der Nähe wohnt und einzelnen Bandmitgliedern schon mal über den Weg gelaufen ist.

Ich habe mich nie ernsthaft mit der Geschichte der Band auseinandergesetzt und war verwundert zu lesen, dass sie eigentlich eine Casting-Truppe sind. Wikipedia zufolge hat ein Flensburger Musikproduzent die fünf Musiker auf einer Party zusammengebracht. Jeder für sich steckte mehr oder minder erfolgreich in anderen Projekten. „Hans-Timm Hinrichsen spielte mit Jack McTiger & The New Deal Blues- und Rockmusik. Axel Stosberg gehörte zeitweise zum Ensemble des Ohnsorg-Theaters. Björn Both war Frontmann der Band Late September Dogs. Andreas Fahnert war in den 1980er-Jahren Mitglied der Band Rockwork. Er schrieb Filmmusiken, unter anderem für Werner-Filme. Pete Sage war lange als Begleitmusiker tätig, unter anderem von Marius Müller-Westernhagen, Mike Oldfield und zuletzt bei Achim Reichel„, so Wikipedia.

Umso erstaunlicher, dass nun in Glücksburg an der Promenade die Release-Party eines Zehn-Jahre-Albums mit unveränderter Belegschaft durch allerlei Prominenz gefeiert wurde. Das Studioteam ist nicht mit der Live-Truppe identisch, da Andreas Fahnert durch mehrere Hörstürze nicht mehr live auf den Bühnen stehen kann.

2012 legte die neu formierte Band mit dem Album Bis Ans Ende Der Welt eines der erfolgreichsten Debüts der deutschen Musikgeschichte hin. Mit einem Einstieg auf Platz eins der Charts war die Truppe von der dänischen Grenze überall ein Thema. Aber auch die vier folgenden Alben 2013, 2015, 2017 und 2021 landeten auf der Poleposition der Charts. Nach ausverkauften Tourneen und unzähligen Preisen schauen sie nun auf unglaubliche zehn Jahre zurück. Das neue Album Die Sehnsucht Ist Mein Steuermann – Das Beste Aus 10 Jahren ist aber nicht nur eine Best-of-Compilation. Fünf der zwanzig Titel sind neue Songs, die anderen Titel kommen allesamt in neuen Gewändern daher. Ihr gigantisches Publikum durch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten resultiert aus dem Mix aus Folk, Seemannsgarn und Schlager. Rock, Pop, Folklore sind alles Stilrichtungen, die sich in ihrer Musik widerspiegeln. Für mich erst einmal ungewohnte Kost, da ich sie bisher nur bei Partys im Stimmungsmix erlebt habe. Auch meine Erinnerungen an die Begegnungen mit der Band während ihrer Anfangszeit in Wacken 2012, 2013 und 2014 sind ziemlich verschwommen.

Bei uns an der Küste kommen Lieder um die Seefahrt, die damit verbundene Freiheit und die Macht des Wassers immer gut an. Nicht nur als Shanty, Sauflied oder Piratengebrüll. Diverse Bands versuch(t)en auf ihre Weise das Thema anzugehen und ihre Linie zu finden. Santiano waren da anders. Von Anfang an. Die Grundstruktur Rock kam gut an, vermischt mit folkloristischer Instrumentalisierung, schlagerähnlichen Texten sowie einer auf den populären Musikmarkt zielenden Mix wartete die deutsche Musiklandschaft seinerzeit auf dieses neue „Klangerzeugnis“. Mit dem gleichnamigen Song Santiano lieferten sie sich sogleich die passende Hymne dazu.

Womit ich dann auch schon beim ersten Song des neuen Albums bin. Zusammen mit dem schottischen Musiker Nathan Evans ist hier eine neue, englischsprachige Version entstanden. Nach einer neuen Version von Die Antwort Weiß Der Wind überrascht mich die Platte mit einem neuen, ebenfalls englischsprachigen Song. Davy Jones beschreibt das Schicksal des als „Der fliegende Holländer“ bekannten Schiffes. Auch Ode An Das Meer ist ein neuer Track. Mittempo, Mitschunkel, eingängige Melodie mit einem nachdenklichen Text. Im gleichen Stil folgt Durch Jeden Sturm. Auch neu, auch nicht anders. Liebevoll mit Fiddle und Orchesteruntermalung wächst der auf Akustikgitarre gespielte Track zu einem Ganzen. Artet aber leider nicht in Tempo aus. Schade, da war mehr drin. Musikalisch wollen Santiano hier ihren Fans die Hand ausstrecken: „Zu jeder Zeit, an jedem Ort, auf allen Meeren dieser Erde gilt mein Wort. Wir gehen zusammen durch jeden Sturm.“

Beim nächsten Song Tanz Mit Mir laufe ich etwas warm. Prägen kann als Gastmusiker diesen Track Faun. Mit ihren mittelalterlichen Klängen geben sie dem Song ein ganz anderes Gesicht, als die Vorgänger es hatten. Der Song ist garantiert auf den Partymixen der Nation fest verankert. Wellermann ist ein klassischer, englischsprachiger Shanty im modernen Gewand und macht mehr Appetit auf Rum als auf Tee. Hier fühl ich mich an eine Speed-Folk-Truppe aus der Region erinnert, die auch schon in Wacken Erfolge feierte …

Steh Auf nimmt die gerade aufgenommene Fahrt wieder aus dem Schiff heraus. Dafür mit Orchester und Zwischenpassagen, die an Lindemann erinnern. Doch mit dem gleichnamigen Song des Rammstein-Sängers hat der Track nichts gemein. Bis In Alle Ewigkeit (Walhalla) in einer „Nordmannversion“ dürfte euch besser in der Originalversion von den Hooters bekannt sein. Auch der Song Alle Die Mit Uns Auf Kaperfahrt Fahren in einer Rockversion ist eine Coverversion. Hier haben die Jungs sich aber mal ein klasse Arrangement des Klassikers einfallen lassen. Was Du Liebst kommt in einer neuen Orchesterversion daher. Volumen aufgepimt, bekommt der Titel trotzdem keine Geschwindigkeit und bleibt beim traditionellen Stil. So langsam wird es für mich eintönig, denn auch Gott Muss Ein Seemann Sein in einem Jubiläumsmix nimmt nur wenig mehr Fahrt auf. Mittelaltermusik mit maritimem Text. Bisher das Schnellste auf der Platte. Ich verspüre den Drang nach Rock ’n‘ Roll. Weiter geht es mit Könnt Ihr Mich Hören. Auch etwas schneller, mit einem anderen Stil. So viel zur Langeweile. Weh Mir in einem Jubiläumsmix schließt sich an. Das Tempo wieder raus, voluminös untermalt spricht mich das Lied trotzdem so gar nicht an. Schwermut ist jetzt unpassend. Ich skippe weiter. Wenn Die Kälte Kommt geht dann wieder. Ein typischer Style der Band, mit Volumen und theatralisch instrumentalisiert. Als Nächstes ist dann wieder einer der bekannten „Saufsongs“ auf der Trackliste. Es Gibt Nur Wasser in einem Jubiläumsmix gibt mir den Drive für die Flasche Rum im Schrank. Hoch Im Norden, ebenfalls ein Jubiläumsmix, spricht mir textlich aus der Seele. Werde ich jetzt zum Schlagerfan? Im Schunkeltempo lausche ich dem Text. „Hoch im Norden, wo wir zu Hause sind, weht ein rauer Wind“. Mein Entschluss steht fest. Ich packe gleich die Tasche und segel zu ’ner Rock ’n‘ Roll Band …

Hinter Lieder Der Freiheit versteckt sich To France von Mike Oldfield in einem Jubiläumsmix. Dass man aus dem Song einen shantyähnlichen familienfreundlichen Folksong schnitzen kann, hätte ich so jetzt nicht erwartet. Gar nicht schlecht. Johnny Boy „Doubletime Version“, was auch immer das heißen mag. Wahrscheinlich ist damit das Gemisch aus Deutsch und Englisch gemeint. Da ich die Originalsongs der fünf Longplayer nicht kenne, muss ich da mal recherchieren. Der arme Junge soll neu anheuern und gerät gleich in eine Sturmfahrt. Endlich mal ein bisschen fixer, das Tempo! Dieses wird mir aber wieder gleich genommen. Die Sehnsucht Ist Mein Steuermann zusammen mit Synje Norland ist genau das, was ich eigentlich nicht mag. Ein langsamer, sentimentaler Song mit einer weiblich dominanten, klaren Stimme. Vor meinem geistigen Auge sehe ich meine Mutter dazu bei ihrer Handarbeit summend auf der Couch sitzen.

Das Jubiläumsalbum gibt es neben dem digitalen Werk zum Download und Stream natürlich auch in physikalischen Ausgaben. Die CD kommt in einer normalen und einer Deluxe Edition daher. Diese beinhaltet eine zweite, reine Instrumental-CD. Dazu gibt es eine limitierte Doppel-Vinyl sowie eine Fanbox. Diese beinhaltet die CD-Deluxe Edition, zehn Postkarten mit ausgewählten bekannten, aber auch neuen Santiano-Motiven sowie ein Schreibfeder-Set. Hierin befindet sich eine klassische Schreibfeder sowie ein Tintenfläschchen zur stilechten Beschriftung der Postkarten.