Hellsingland Underground: veröffentlichen Video zu „Hustlin‘ Around“

Hellsingland Underground veröffentlichen eine zweite Single aus dem kommenden Album Endless Optimism, das am 4. November veröffentlicht wird. Das Album ist das sechste der Band seit ihrer Gründung im Jahr 2006.

Der Song heißt Hustlin‘ Around und kommt mit einem Video mit 100% dokumentarischem Material, das hauptsächlich auf der Schweden-Tour der Band im vergangenen Sommer gedreht wurde.

Der Tracktitel Hustlin‘ Around stammt von der Antwort, die der Sänger Charlie Granberg normalerweise Leuten gibt, die fragen, was genau er beruflich macht:

„Ich bin ein Multitasking-Künstler und Musiker. Und einige Leute scheinen ein Problem damit zu haben, das als „echten“ Job zu akzeptieren. Zumindest hier in der nördlichen Landschaft, wo ich lebe. Also antworte ich normalerweise nur, dass ich mich herumtreibe. Halb im Scherz, halb im Ernst. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist es genau das, was ich tue! Ich hatte noch nie einen regulären Job mit festen Arbeitszeiten. Ich funktioniere unter solchen Bedingungen sehr schlecht. Und das Leben ist zu kurz, um es für Dinge auszugeben, die man nicht ausstehen kann.“