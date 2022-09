Hellsingland Underground: veröffentlichen neue Single „It Started With A Teardrop“

Hellsingland Underground, die eigensinnige sechsköpfige Band aus Schweden, meldet sich mit der neuen Single It Started With A Teardrop zurück, die aus dem kommenden Album Endless Optimism stammt – ihr sechstes Album seit dem Start im Jahr 2006.

Nachdem mehrere Touren aufgrund der Pandemie abgesagt wurden, kaufte die Rockband ihr eigenes Studio in einem Sägewerk zwischen Ljusdal und Järvsö.

„Es war schon immer der Traum eines Jungen, ein eigenes Studio zu besitzen und so viel aufnehmen zu können, wie ich will, wann ich will“, sagt Gitarrist Peter Henriksson. „Wir nennen es Hellquarters und es fungiert sowohl als Studio, als Lagerhaus als auch als Ort, an dem es einfach wirklich schön ist, sich dort aufzuhalten. Wir sind dort für 12 Tage eingezogen, als wir den Grundstein für die Platte gelegt haben. Wir lebten in einer Blase ohne Kontakt zur Außenwelt, was sehr gut für das Ergebnis war.“

Hier ist das Musikvideo:

Auf Endless Optimism und vielleicht vor allem auf It Started With A Teardrop beschreibt die Band weiterhin die Welt ihrer Zeit, sowohl aus der Perspektive einer nördlichen Kleinstadt als auch aus der Welt im Allgemeinen.

„Wir gehorchen einfach der Musik, in welche Richtung uns die Musik führen will“, sagt Sänger Charlie Granberg. „Die vorherige Platte war geräumiger und experimenteller, enthielt mehr Keyboards und weniger Gitarren, was die Fans in zwei Lager teilte. Einige liebten es, andere hassten es. Wir liebten die Reaktion – die Leute sollten nicht in der Lage sein, uns in eine Ecke zu stellen. Dann bleibt man stecken. Wir bewegen uns immer wieder auf unbekanntes Terrain.“

Endless Optimism stellt somit einen weiteren Sprung nach vorne dar, mit einem grobkörnigeren und raueren Klangbild als sein Vorgänger. Das Album erscheint am 4. November 2022.