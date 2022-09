Brutus: veröffentlichen neue Single ‘Victoria’

Brutus haben mit ihren jüngsten Tracks Liar und Duts einen großen Schritt nach vorne gemacht, die beide einen Vorgeschmack auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums Unison Life am 21. Oktober über Hassle Records / Sargent House bieten. Die Entwicklung der Band setzt sich nun fort, denn mit Victoria stellen Brutus einen neuen Track aus dem Album vor.

Victoria steht für die plötzlichen Ausbrüche von Intensität, die ein Kernstück von Brutus‘ Sound sind. Twangige Wüsten-Noir-Gitarrenmuster im Stile der Pixies peitschen in die flirrenden Post-Rock-Schichten des Refrains, der von Stefanie Mannaerts‘ leidenschaftlichem Gesang verstärkt wird. Wie der Rest des Unison Life-Albums, welches die Plausibilität eines zufriedenen, erfüllten Lebens erforscht, wirft der Text von Victoria eher Fragen auf, als dass er Antworten präsentiert, wobei Stefanie mit der einleitenden Aussage „Teenage, problems, it’s your call, to face them“ den Ton angibt. Ist es falsch, die Ungewissheit der Teenagerjahre zu spüren, während man in den Zwanzigern ist? Oder ist es unvermeidlich in einer Gesellschaft, in der Unabhängigkeit immer schwieriger zu erreichen ist?

Stefanie erzählt: „Victoria handelt vom Älterwerden. Man weiß, dass das Erwachsenenleben hinter der Ecke lauert, aber man hat keine Angst vor dem, was kommt, weil wir alle gemeinsam untergehen werden.“

Victoria enthält die Zeile „This is our unison life, my friend, this is the end“, die Bassist Peter Mulders dazu inspirierte, Unison Life als Titel für das Album vorzuschlagen.

Peter fügt hinzu: „Victoria hat sich für uns immer nostalgisch angefühlt. Zurück zu den alten Brutus-Tagen. Das Gitarrenriff gibt es schon seit 2013, aber erst jetzt erstrahlt es in einem kompletten Song. Was als ruhigerer Song mit normaler Songstruktur gesehen werden kann, hat sich für uns als großer Schritt herausgestellt. Wir können uns nicht hinter Effekten, Tempowechseln, Shouts oder Blasts verstecken.“

Für das Video zu Victoria reisten Brutus mit dem Regisseur Jonas Hollevoet durch Belgien, um das nostalgische Gleichgewicht zwischen Jung und Alt, Alleinsein und Zusammensein zu suchen. Zu sehen sind die Bandmitglieder (und einige Gäste), wie sie Schilder mit den Lyrics an Orten hochhalten, an denen die Menschen einfach nur im Moment leben. Die Reaktion des Publikums um sie herum ist durchweg faszinierend: Einige schauen neugierig zu, andere ignorieren sie völlig, und gelegentlich gibt es Gruppen, die verzweifelt versuchen, an der Aktion teilzunehmen.

Brutus gingen beim Schreiben und Aufnehmen von Unison Life mit einem laserscharfen Fokus vor. Strammer, härter und unerbittlich direkt, ist das Ergebnis eine Destillation all dessen, was Brutus auszeichnet, und eine blitzschnelle Illustration einer grenzenüberschreitenden Band auf dem Höhepunkt ihres Könnens.

Unison Life jetzt HIER vorbestellen. Der offizielle Store der Band bot drei verschiedene Vinylformate in limitierter Auflage an, jedes mit einem eigenen auffälligen Farbdesign.

