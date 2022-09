Flogging Molly: neue Single “A Song Of Liberty” aus „Anthem“

Flogging Molly haben sich für das Video zu ihrer neuen Single A Song Of Liberty mit den renommierten ukrainischen Animatoren/Filmemachern The Mad Twins zusammengetan. Der Clip beleuchtet den fortwährenden Kampf der Menschheit gegen Unterdrückung, vom irischen Osteraufstand über verschiedene Momente des 20. Jahrhunderts, einschließlich beider Weltkriege, bis hin zur aktuellen Besetzung der Ukraine

„Wir haben drei Monate lang unter Luftalarm und ständigem Beschuss unseres Landes an diesem Video gearbeitet“, erklären die ukrainischen Zwillingsschwestern Olya und Vira Ischuk, auch bekannt als The Mad Twins, die bereits preisgekrönte Videos für Social Distortion, NOFX, Josh Freese und andere gemacht haben.

„Dave und Bridget haben sich für diesen ganz besonderen Song an uns gewandt, der die Geschichte des Osteraufstands erzählen und die universelle Botschaft von Nationen hervorheben soll, die für ihre Unabhängigkeit und Identität kämpfen. Es sind Idealisten, die für ihre Ideen kämpfen und sterben werden. Wir haben die Geschichte mit der Realität verbunden, die wir in der Ukraine erleben. Generationen, die zwei Weltkriege erlebt haben, haben mit ihrem Blut für den Frieden bezahlt. Die heutigen Generationen sind in einer Welt aufgewachsen, in der es leicht ist, Dinge als selbstverständlich zu betrachten. Wir haben mit Dave telefoniert, um über die Entwicklung des Videos zu sprechen, und Dave rief empört aus: „Was?! Schon wieder?! Müssen die Menschen schon wieder einen Krieg durchmachen?! Wir machen das jetzt seit über sechs Monaten durch: Lebenspläne wurden gestoppt, unsere Freunde wurden eingezogen, einige von ihnen sind bereits getötet worden, die Häuser von Freunden wurden zerstört oder geplündert, die Glücklichen wurden in eine sicherere Region oder ins Ausland evakuiert. Generationen von Ukrainern sind für ihr ganzes Leben traumatisiert.“

Flogging Molly-Frontmann Dave King erklärt: „Es ist ein Lied über die Freiheit, das ich als Bericht über eine dunkle Zeit in der irischen Geschichte schrieb. Aber plötzlich wurden die Ungerechtigkeit und der Kampf dagegen zu aktuellen Ereignissen. Und so haben unsere ukrainischen Freunde, denen ihre Freiheit genommen wurde, damit etwas geschaffen, das jedem Hoffnung geben soll.“

Über den YouTube-Kanal der Band wurde dem neuen Video ein Spendenbutton für die in New York ansässige Wohltätigkeitsorganisation Razom for Ukraine (Gemeinsam für die Ukraine) hinzugefügt.

Anthem bringt Flogging Molly wieder mit Produzent Steve Albini zusammen, mit dem das Septett auch an ihren beliebten Alben Swagger und Drunken Lullabies gearbeitet hat.

Die Band hat bereits drei Singles aus der kommenden Platte veröffentlicht: This Road of Mine, The Croppy Boy ’98 und These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs

In wenigen Tagen starten Flogging Molly gemeinsam mit The Interrupters ihren Co-Headline-Run in den USA, der dazu von Tiger Army und The Skints verstärkt wird. Ein Wahnsinns-Paket, das man in der Kombination sicher gern auch hierzulande erleben würde!

Tracklist:

1. These Times Have Got Me Drinking

2. A Song Of Liberty

3. Life Begins And Ends (But Never Fails)

4. No Last Goodbyes

5. The Croppy Boy ’98

6. This Road Of Mine

7. (Try) Keep The Man Down

8. Now Is The Time

9. Lead The Way

10. These Are The Days

11. The Parting Wave

Das neue Album kann (inklusive einiger limitierter Vinyl-Versionen) unter anderem unter dem folgenden Link bezogen werden: https://riserecords.lnk.to/FMAnthem.