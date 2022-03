Flogging Molly: gehen im Sommer auf Tour

Die legendäre Celtic-Punk-Band Flogging Molly meldet sich mit der brandneuen Single These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs auf Rise Records/BMG zurück !

„Es ist ein perfekter Song für den jetzigen Zeitpunkt“, sagt Sänger und Gitarrist Dave King. „Ich denke, er fasst alles zusammen, worum es in unserer Band geht – nämlich das Feiern mit unseren Liebsten in schwierigen Zeiten. Es geht um Freude inmitten und trotz der Dinge, die versuchen, uns zu zermürben.“

Die mit Spannung erwartete Rückkehr des alljährlichen St. Patrick’s Day Festivals der Band findet diesen Donnerstag im Hollywood Palladium statt. Nachdem die Band das Event 2021 per Livestream übertragen hat, kombiniert sie für 2022 das Beste aus beiden Welten: Das Konzert wird weltweit über einen simultanen Livestream übertragen (Tickets: Floggingmolly.veeps.com).

Flogging Molly stechen am 28. März in See und steuern die ausverkaufte Salty Dog Cruise auf der auch die Descendents, Frank Turner, Agent Orange und viele mehr auftreten werden, im Sommer wird die Band dann endlich auch wieder auf deutsche Bühnen zu sehen sein:

23.07.2022: Deichbrand Festival – Cuxhaven

25.07.2022: Wien – Open Air Arena

26.07.2022: Wien – Open Air Arena

27.07.2022: München – Tonhalle

05.08.2022: Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

12.08.2022: Taubertal Festival – Rothenburg

Flogging Molly, die als Hausband des Molly Malone’s in Los Angeles begannen und sich durch endlose Tourneen eine treue Fangemeinde erspielten, haben sich in den letzten 20 Jahren zu einer festen Größe in der Punkszene entwickelt, die mit ihrem rauen Debüt Swagger begann und mit fünf weiteren Studioalben fortgesetzt wurde. Nach zahlreichen Late-Night-Fernsehauftritten, einer ausverkauften Salty Dog Cruise durch die Karibik und einem jährlichen St. Patrick’s Day Festival in Los Angeles arbeitet die Band derzeit an ihrem Debüt bei Rise Records/BMG. Die Band hat vor kurzem ihr Album Swagger mit exklusiven Tracks, einem irischen traditionellen Set, einem 60-minütigen Video-Feature und exklusivem Merch in einem Sammlerbox-Set neu aufgelegt.

Flogging Molly – Line-Up:

Dave King – Gesang, Akustikgitarre, Bodhran

Bridget Regan – Geige, Tin Whistle, Gesang

Dennis Casey – Gitarre, Gesang

Matt Hensley -Akkordeon, Konzertina, Gesang

Nathen Maxwell – Bassgitarre, Gesang

Spencer Swain – Mandoline, Banjo, Gitarre, Gesang

Mike Alonso – Schlagzeug, Perkussion

Flogging Molly online:

Floggingmolly.com

Facebook.com/floggingmolly

Instagram.com/floggingmolly

Twitter.com/floggingmolly