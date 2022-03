Aviana: kündigen neues Album an und veröffentlichen Single + Video „Transcendent“

Die schwedische Metalcore-Sensation Aviana hat seit ihrer Rückkehr im Februar 2021 einen großen Einfluss auf die globale Metalcore-Szene.

Angeführt von Sänger Joel Holmqvist, nachdem frühere Mitglieder die Band verlassen haben, hat Holmqvist alle Erwartungen übertroffen und führte die Band direkt an die Spitze.

Die neueste Single Obsession, die im Januar veröffentlicht wurde, schaffte es in die Schlagzeilen und katapultierte die Band auf Platz eins in Spotifys größter Metalcore-Playlist New Core und später auch in die Top Of The Core-Playlist. Die Band wird von allen großen digitalen Streaming-Plattformen wie Apple Music, Amazon Music, Youtube Music und abgeholt und gehört sicherlich zu den besten ihrer Szene.

Heute veröffentlicht Aviana ihre sechste und neueste Single seit dem Comeback im Jahr 2021 mit dem Titel Transcendent und kündigt auch ihr neues Album Corporation an, das am 3. August 2022 über Arising Empire erscheinen wird.

Schaut euch das Musikvideo zu Transcendent jetzt an:

Streamen/downloaden: https://aviana.lnk.to/transcendent

„Es kommt endlich ein Album im August. Aber ich wollte nie, dass die Leute herumsitzen und auf neue Aviana-Musik warten. Stattdessen habe ich kontinuierlich daran gearbeitet, neues Material für die Fans herauszubringen. Das neue Album ist also eher eine „Collection of Singles“. Es wird neue Songs auf dem Album geben, die noch nicht veröffentlicht wurden, aber auch Songs, die wir seit 2021 bereits veröffentlicht haben.“ sagt Joel Holmqvist.

Corporation – Tracklist:

01. Curriculum

02. Obsession

03. Rage

04. Paradox

05. Oblivion

06. Retaliation

07. Anomaly

08. Transcendent

09. Illuminate

10. Overcome

11. Negligence

Der Pre-order Termin des Albums wird in wenigen Wochen bekannt gegeben.

„Die neue Single Transcendent ist ein bisschen anders als die bisherigen Songs, die wir veröffentlicht haben. Sie hat mehr Clean-Vocals und es hat wirklich Spaß gemacht diesen Song zu schreiben. Ich hoffe, die Leute werden es genießen und die Tatsache, dass wir verschiedene Songstile ausprobieren, während wir versuchen, beim Aviana-Sound zu bleiben, was man vom ganzen Album erwarten kann.“ beendet Joel Holmqvist .

Aviana – Sweden & Finland 2022 – Tourdaten

25.03. Gothenburg (Valand)*

26.03. Stockholm (Nalen Klubb)*

15.04. Jönköping (Bongo Bar)

16.04. Norrköping (Dynamo)

17.04. Örebro (Kulturhuset)

07.05. Kalmar (Unik)

18.05. Tampere (Yo-Talo)

19.05. Helsinki (On The Rocks)

* mit Imminence & Eyes Wide Open

Aviana – Line-Up:

Joel Holmqvist – Gesang

Unbekannt – Gitarre

Unbekannt – Gitarre

Unbekannt – Gitarre

Unbekannt – Schlagzeug

Heimat: Norrköping, Scheden

Label: Arising Empire

Aviana online:

http://www.avianaofficial.com

http://www.facebook.com/avianaswe

http://www.instagram.com/avianaswe

https://tiktok.com/@avianaofficial