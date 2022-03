Talco: neue Single „Ames“ + Pre-Order „Insert Coin“-EP

Talco sind (elektrisch) zurück!

Die neue EP Insert Coin ist der Kick-Off der Trilogie nach Locktown und Talco Maskerade. Sie verbindet die beide Welten (die akustische und elektrische) durch das Bild des Freaks und verwebt sie kunstvoll miteinander. Der Freak ist auf

dem Artwork der neuen EP zu finden und gleichzeitig ist ihm ein ganzer Song auf dem Locktown elease gewidmet.

Fünf Kapitel zeigen die Reise und Entwicklung des Freaks, der als Persona des Künstlers und der kreativen Kraft des Künstlers zu verstehen ist, die sich mit der Gesellschaft und ihren Konventionen reiben. Herausgedrängt aus der eigenen Komfortzone, in der er sich zugleich eingesperrt fühlt, findet er sich in einer metaphorischen Welt voller stumpfer Wiederholungen, die auf entleerten Protagonisten aufbauen. Diese Zirkularität entleert seine Kunst als Mittel zum Zweck der stumpfen Unterhaltung. Parallel geht es um das Konzept der erodierten Freiheit im Spannungsfeld von Verschwörungstheoretikern einerseits und andererseits Menschen die nichts in Frage stellen und thematisiert die heutige Entwicklung des sozialen Diskurses wie sich Ideen und Ideologien entwickeln. Zuletzt wird ein kleiner Exkurs durch die italienische Geschichte unternommen, in der die stetige Wiederholung und Wiedergeburt neofaschistischer Bewegungen vor dem Hintergrund der fehlenden Wahrnehmung von linken Gegenbewegungen die Gefahr ausblendet, die für die Gesellschaft unter dem Deckmantel von Populismus, Hass und Spaltung gedeihen lässt.

Exklusive Versionen der EP, wie eine Kassetten-Version, eine farbige 12 Inch Vinyl mit Logo Prägung auf einer Seite, sowie Shirt-Bundles sind exklusiv über den eigenen Band Shop erhältlich (https://merchunion.com/talco/tc-insert-coin/).

Dema dazu:

„To talk about the topic of neo-fascism trying not to fall into pure rhetoric, the idea came up to play with the metaphor of the deception of the Ames room perspective, where some people on the trapezoid side of the room seem bigger. We’ve thought of expanding the illusion of perspective from a visual fact (small people looking dangerously big), to a mental one (it’s our lack of empathy for others that fuels the dwarfs‘ hatred by making them look giant).

Hence a passage about the history of our country that has used the neofascist movements as watchdogs during the „strategy of tension“, recycling them more and more times through parties that never shed their filthy fascist origins, and a left inert that does not notice anything in the dangerous background of a cowardly and ignorant populism of people who feed these movements with their hatred and then wash their hands.“

Die EP kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://linktr.ee/talco

Talco – Tourdaten:

11.03.22 CH-Wetzikon, Hall Of Fame

12.03.22 CH-Aarburg, Musigburg

PUNK IN DRUBLIC Festival 2022:

20.05.22 AT-Wiesen, Festivalgelände Wiesen

21.05.22 Nürnberg, Summer Stage @ Max-Morlock-Stadion

22.05.22 IT-Milan, Carroponte (Sesto San Giovanni)

26.05.22 FR-Tours, Parc Expo de Tours – Grand Hall

28.05.22 Hannover, Kulturzentrum Faust (Open Air)

29.05.22 Mannheim, Maimarktgelände

03.06.22 Oberhausen, Turbinenhalle (Open Air)

04.06.22 BE-Boom, De Schorre (Open Air)

05.06.22 Berlin, Zitadelle

08.06.22 FI-Turku, Linnanpuisto

10.06.22 NO-Oslo, Spektrum

11.06.22 SE-Malmö, Mölleplatsen

