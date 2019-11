15 Jahre Talco Jubiläumsshows in Deutschland, Hamburg kurz vor Ausverkauf!

Für Gaumen und die Seele:

Während Die Grosse Freiheit in Hamburg am 07.12. bereits fast vollständig ausverkauft ist, gibt es für die ganz besondere Show in Berlin noch Tickets im Vorverkauf!

Am 06.12. wird nicht nur das 15 jährige Jubiläum von Talco in Huxleys Neuer Welt zelebriert: im Rahmen der Punk Italia Night feiert Pizzabäcker Mauro zusammen mit insgesamt sechs weiteren Bands

(Derozer, The Bluebeaters, Horror Vacui, Dalton, She Male Trouble und Lars Voges)

die Zusammenkunft von knackigem Punkrock und italienischer Küche!

1998 startete Mauro mit der Gründung von „Il Casolare“ seinen Siegeszug als „Punkrock-Italiener“ und beeinflusste nachhaltig die Berliner Gastro-Szene. Talco brachte er 2005 das erste Mal nach Berlin. Es entstand eine tiefe Verbindung von Pizza und Punkrock.

So wundert es nicht dass er sie zu ihrem 15 jährigen Jubiläum erneut auf die

Punk Italia Night holt:

„Wir sind der Überzeugung, dass italienische Bands auch sehr gute Musik machen und dass wollen wir in Berlin präsentieren. Unserer Meinung nach, hat Punkrock keine festgelegte Sprache und kann deshalb in jeder Sprache funktionieren.“

Und genau das werden Mauro, Talco und all die anderen am 06.12. eindrucksvoll unter Beweis stellen wenn die Beine zucken und die Fäuste in den Himmel schnell werden. Und als kleiner Bonus können sich die Leute auch auf Paninis und andere kleine Leckereien freuen verspricht Mauro!

Aber hört selbst was die Jungs Euch mitzuteilen haben:

https://youtu.be/NWPse6gAC0I