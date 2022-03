Cabal: kündigen Tournee mit King 810 an

Wer hat die Hunde, pardon, Höllenhunde, rausgelassen? In diesem Frühjahr macht sich Cabal bereit, die teuflische Meute zusammen mit King 810, Yavid und Born A New zu entfesseln: Die dänische Extrem-Combo kündigt stolz neue Live-Termine für Mai an und schließt sich der Hellhounds Tour 2022 mit Stopps in Europa und Großbritannien an.

Die Tour startet am 7. Mai in München und wird Cabal in 21 Städte in neun Ländern bringen, wo die Band jeden einzelnen Ort mit ihrer ansteckenden Energie und Atmosphäre erobern wird. Die Fans können sich sicher sein, dass die Skandinavier mit ihrer Mischung aus extremem Metal, Hardcore und Djent jeden in ihren Bann ziehen werden.

Jeder Abend wird ein unvergesslicher Abend sein!

Cabal kommentiert die bevorstehende Tournee:

„Wir sind begeistert, dass uns die große Ehre zuteil wurde, Afterlife als direkten Support für King 810 auf ihrer Hellhounds EU/UK Tour zu ersetzen. Wir können es kaum erwarten, unsere skandinavische Art der Finsternis auf diesem großartigen Tourpaket wieder auf die Straße zu bringen.“

Hellhounds EU/UK Tour 2022

w/ King 810, Cabal, Yavid, Born A New

08.05. IT Milan – Slaughter Club

09.05. CH Aarau – Kiff

10.05. FR Paris – La Maroquinerie

11.05. BE Aarschot – De Klinker Club

13.05. UK London – The Dome

14.05. UK Southampton – The Loft

15.05. UK Manchester – Rebellion

16.05. UK Glasgow – G2

17.05. UK Birmingham – Mama Roux

18.05. UK Leeds – Key Club

19.05. UK Bristol – The Fleece

20.05. NL Eindhoven – Dynamo

21.05. DE Köln – Gebäude 9

22.05. DE Hamburg – Logo

23.05. DE Berlin – Hole44

24.05. PL Warschau – Hydrozagadka

25.05. CZ Prag – Rock Cafe

26.05. DE Nürnberg – Z-Bau

27.05. DE Karlsruhe – Stadtmitte

28.05. DE Leipzig – Conne Island

Mehr Infos zu Cabal könnt ihr hier nachlesen:

Cabal -Line-Up:

Andreas Bjulver Paarup – Gesang

Arsalan Sakhi – Gitarre

Christian Hammer Mattesen – Gitarre

Chris Kreutzfeldt – Gitarre

Malthe Strøyer Sørensen – Bass

Nikolaj Kaae Kirk – Schlagzeug

