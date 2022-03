Misery Index: haben neue Single + Video „The Eaters And The Eaten“ veröffentlicht

Zwei Jahrzehnte nach ihrer ehrwürdigen Karriere melden sich die Death Metaller Misery Index aus Baltimore mit ihrem neuen Album Complete Control zurück, das am 13. Mai 2022 weltweit über Century Media Records erscheinen wird.

Am 11. März veröffentlichten Misery Index mit dem Track The Eaters And The Eaten eine erste Single aus Complete Control. Der Videoclip wurde von J.T. Ibanez gedreht, gefilmt und geschnitten.

Misery Index kommentieren den Song wie folgt: „The Eaters And The Eaten ist der geradlinigste, krachendste Track des Albums. Er ist absolut unerbittlich und hämmert die Schlüsselthemen Ausbeutung und Plackerei, die das Leben so vieler Menschen auf dem Planeten in unserer heutigen Zeit bestimmen, auf den Punkt.“

Mehr Infos zum Album Complete Control und den aktuellen Tourdaten für 2022 bekommt ihr hier:

Neben den Jewelcase-CD-, LP- und Digitalversionen des Albums wird Complete Control auch als limitiertes Deluxe 2CD Box Set erhältlich sein, das das Studioalbum als Jewelcase-CD, eine zusätzliche 5-Track Bonus-EP mit dem Titel Strategies Of Manipulation in einer Slimline Case CD, eine schwarze Tote Bag mit Artwork-Aufdruck, ein Button Set mit zwei 2 Buttons und ein doppelseitiges Miniposter enthält.

Misery Index – Strategies Of Manipulation Bonus-EP:

1. Strategies Of Manipulation

2. Supposed To Rot (Entombed Cover)

3. Infiltrators (Instrumental Version)

4. The Eaters And The Eaten (Demo Version)

5. Complete Control (Demo Version)

Das LP-Format des Albums wird auf 180g Vinyl erscheinen und ein 4-seitiges LP-Booklet sowie ein Poster im A2-Format enthalten. Dies sind die verfügbaren Varianten und Einschränkungen:

– Schwarze LP – Unbegrenzt

– Transp. Rote LP – 1100x Kopien über alle US-Verkaufsstellen & Season Of Mist

– Clear-Black Marbled LP – 500x Kopien über CM Distro und Evil Greed (European Bandshop)

– Silberne LP – 300 Exemplare über EMP

– White LP – 300x Exemplare über Bandshops (IndieMerch / Nordamerika & Evil Greed / Europa)

Die Vorbestellung des Albums ist seit dem 11. März hier möglich: https://miseryindex.lnk.to/complete-control

Misery Index– Line-Up:

Darin Morris – Leadgitarre

Adam Jarvis – Schlagzeug

Mark Kloeppel – Gitarre und Gesang

Jason Netherton – Bass und Gesang

Misery Index – online:

https://www.miseryindex.com

https://www.instagram.com/miseryindex.official/

https://www.facebook.com/MiseryIndex

https://twitter.com/miseryindex