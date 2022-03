Horizon Ignited: unterschreiben bei Nuclear Blast Records und veröffentlichen neue Single + Video „Towards The Dying Lands“

Die finnische Melodic Death Metal-Band Horizon Ignited hat sich offiziell dem größten Metal-Label der Welt, Nuclear Blast Records, angeschlossen.

In den letzten dreißig hektischen Jahren hat sich dieses leidenschaftliche Heavy-Metal-Subgenre unbestreitbar weiterentwickelt und verändert, aber in den schummrigen Gassen wurden auch einige Klagen laut: Wo sind all die großartigen Neuzugänge?

Nun, wie schon so oft, wende deinen Blick bitte nach Finnland – immer noch das metallischste Land der Welt – lerne die heißesten Newcomer des Melodic Death Metal kennen …

Horizon Ignited ist da und dieses unerbittliche Sextett ist hier, um zu bleiben!

Um das Signing zu feiern, haben die Finnen sofort ihre Single Towards The Dying Lands veröffentlicht, die mit einem Musikvideo versehen ist, um die neue Ära ihrer Karriere mit einem Knall zu beginnen!

Hören dir den Song hier an: https://bfan.link/HorizonIgnitedTTDLSingle

Die Band kommentiert das Signing bei Nuclear Blast:

„Wir fühlen uns unglaublich geehrt, mit unserem zweiten Album zur Nuclear Blast-Familie zu gehören! Wir haben unsere Ziele hoch gesteckt, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns dies erwartet hat.

Es ist wirklich ein wahr gewordener Traum, unsere Musik bei einem legendären Label zu veröffentlichen, das viele unserer Idole über die Jahre beherbergt hat.

Mit Nuclear Blast sind wir in der Lage, unsere ersten Schritte auf dieser musikalischen Reise zu machen, die es uns ermöglicht, unsere Visionen zu verwirklichen und unsere Musik mit der Welt zu teilen.

Dies ist der Anfang, also bleibt dran!“

Nuclear Blast A&R Jaap Wagemaker fügt hinzu:

„Nuclear Blast ist begeistert, das Signing der aufstrebenden Melodic Death Metal-Band Horizon Ignited aus Finnland bekannt zu geben.

Diese Band hat uns überrascht, nachdem wir von ihrem Manager Maurizio Iacono von Kataklysm auf sie aufmerksam gemacht wurden.

Ihr Sound basiert zwar auf Melodic Death Metal, ist aber auch von Metalcore beeinflusst und hat das Potenzial, ein sehr breites Publikum anzusprechen.

Mit ihrem selbst veröffentlichten Album After The Storm hat sich die Band bereits eine große Fangemeinde auf Spotify erspielt.

Ihre neuen Songs sind noch stärker, was die zwei Singles beweisen, die wir zuerst veröffentlichen werden.

Später in diesem Jahr wird die Band auch ihr Debüt auf den europäischen Bühnen geben.

Diese Band ist bereit, die Welt im Sturm zu erobern!“

2017 von den Gitarristen Johannes Mäkinen und Vili Vottonen gegründet, wurde das Debütalbum After The Storm Anfang 2019 in Horizon Igniteds Heimatstadt Kouvola von den Nordwinden heimgesucht. Das komplett im Eigenvertrieb veröffentlichte Album stieß auf sehr positive Resonanz und die Band hat sich seitdem einen Namen gemacht.

Horizon Igniteds vielfältige Klasse – fesselnder und gitarrengetriebener Melodic Death Metal, der unter anderem mit eingängigen Metalcore-Elementen gewürzt ist.

Horizon Ignited – Line-Up:

Okko Solanterä – Gesang

Johannes Mäkinen – Gitarre

Vili Vottonen – Gitarre

Miska Ek – Keyboards

Jukka Haarala – Bass

Jiri Vanhatalo – Schlagzeug

Horizon Ignited online:

Twitter: https://twitter.com/HorizonIgnited

Instagram:https://instagram.com/horizonignited

Facebook: https://www.facebook.com/HorizonIgnited/