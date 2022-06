Flogging Molly: neues Album „Anthem“ erscheint im September, neue Single ab sofort

Die legendäre Celtic-Punk-Band Flogging Molly kehrt mit ihrem ersten neuen Album seit fünf Jahren, Anthem (VÖ 09.09. über Rise Records), zurück. Für dieses Album hat sich die aus Los Angeles und Dublin stammende Band wieder mit Soundtüftler Steve Albini von Swagger und Drunken Lullabies zusammengetan.

„Mit dieser Platte sind wir auf eine Art und Weise zu unseren Grundlagen zurückgekehrt, wie wir es nicht hätten tun können, wenn wir nicht schon seit über 20 Jahren zusammen spielen würden“, sagt Sänger und Gitarrist Dave King.

„Ich denke, dass die Rückkehr nach Chicago und die Aufnahmen mit Steve so extrem viel Spaß gemacht haben, und ich glaube, dass man das auf der Platte auch hören kann. Für Flogging Molly ist es immer das Ziel, zusammenzukommen und neue Songs zu spielen – und jetzt freuen wir uns einfach darauf, diese Songs live zu präsentieren und mit unseren Fans eine neue Ära einzuläuten.“

Einen zweiten Vorgeschmack auf die 11-Song-Sammlung gibt es ab sofort mit The Croppy Boy ’98 zu hören, ein Stück, das King als „eine stampfende, ausgelassene Ode an die traditionelle irische Musik“ beschreibt. Der Song wird von einem Live-Video begleitet, das Aufnahmen von Flogging Mollys diesjährigem St. Patrick’s Day-Auftritt und dem jährlichen Festival im Hollywood Palladium zeigt.

Die Band veröffentlichte das respektlose These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs (https://riserecords.lnk.to/TTHGMD) im Vorfeld ihrer Tournee im März 2022 und der ausverkauften, bandeigenen Live-Kreuzfahrt, dem Salty Dog Cruise.

Flogging Molly sind demnächst live in Europa unterwegs und auf zahlreichen Festivals (sowie am 06.08. mit den Broilers in Berlin) zu sehen!

Eine Headline-Show steht zudem am 27.07. in München (Tonhalle) ins Haus.

Anthem Tracklist:

1. These Times Have Got Me Drinking

2. A Song Of Liberty

3. Life Begins And Ends (But Never Fails)

4. No Last Goodbyes

5. The Croppy Boy ’98

6. This Road Of Mine

7. (Try) Keep The Man Down

8. Now Is The Time

9. Lead The Way

10. These Are The Days

11. The Parting Wave

Das Album kann in verschiedenen Varianten ab sofort u.a. hier vorbestellt werden: https://riserecords.lnk.to/FMAnthem.