Saxon: veröffentlichen am 19.03.2021 mit “Inspirations” ein neues Album mit Cover Klassikern

Die britischen Heavy Metal Legenden Saxon veröffentlichen ein fulminantes Cover Album mit dem passenden Namen Inspirations. Elf brandneue Tracks, die superbe Rockklassiker liefern, die Biff Byford und seine Band beeinflusst haben.

Inspirations wird am 19. März 2021 über Silver Lining veröffentlicht und bringt den Ball mit der ersten Auskopplung, dem The Rolling Stones Hit: Paint It Black ins Rollen. Biff Byford kommentiert: “Ich liebte und liebe diese Band seit ich sie zum ersten Mal gehört und gesehen habe. Ich habe auch die Beatles gut gefunden, aber die Stones haben eher meine rebellische Seite in mir zum Klingen gebracht, der ikonische Look – so unglaublich viele gute Songs und eine super Einstellung zur Musik!”

Die Veröffentlichung von Paint It Black kommt gleichzeitig mit einem „behind-the-scenes“-Video, welches während der Aufnahmen Anfang des Jahres gefilmt wurde und unter folgendem Link zu sehen ist:

Inspirations wurde aufgenommen in Brockfield Hall, nahe York in England. Das großartige Gebäude wurde 1804 gebaut und hat die größte Gemäldesammlung von Yorkshires Impressionisten – der Staithes Group. Für Byford waren die Aufnahmen zu dem Album Inspirations in dieser geschichtsträchtigen Umgebung eine wichtige Zutat des Projektes. “Die Wärme und das Gefühl von Inspirations hat viel mit diesem atemberaubenden Ort zu tun an dem wir alle zusammenwaren und auch, dass wir die Aufnahmen im ‘old-school’ Stil gemacht haben”, beschreibt Biff Byford seinen Eindruck. “Genauso haben viele Bands ihre Aufnahmen gemacht, auch einige von denen, die wir auf dem Album gecovert haben, und die Alben waren großartig. Es hat sich einfach klasse angefühlt, die Aufnahmen in einer Umgebung wie Brockfield Hall zu machen.”

Das Resultat spricht für sich selbst. Angefangen mit dem melodischen Paperback Writer von den Beatles bis hin zu Jimi Hendrix’ Stone Free zeigen Saxon ihre Liebe und Anerkennung mit ihren Tributen, die teils rau sind aber immer loyal zum ursprünglichen Song. Konstant im Blick war die Idee des „old school“, in dem sie mit Marshall Cabs, Marshall Amps und einem richtigen Schlagzeug gearbeitet haben. Das Ganze wurde produziert von Biff Byford mit Jacky Lehmann, der die Aufnahmen begleitet und gemixt hat. Die Herangehensweise beispielsweise an Motörheads Bomber (mit der zugefügten Pfeife) oder auch AC/DCs Problem Child, Black Sabbaths Evil Woman und das laute Speed King von Deep Purple – alles wurde mit erfrischender Wärme, ungefiltert und mit „Vintage“- Soundwiedergabe eingespielt. “Wir wollten ein Album aufnehmen, das unsere Einflüsse zeigt, die Songs und Bands, die uns inspiriert haben, genau die Saxon Songs zu schreiben, die wir geschrieben haben und immer noch schreiben. Es war interessant zu erfahren, was meine Stimme noch hergibt, da ich einige dieser Songs noch niemals zuvor gesungen habe”, fügt Biff hinzu.

Byford hat ganz sicher einige neue stimmliche Herausforderungen angenommen. Zum Beispiel wie er Thin Lizzys The Rocker ordnungsgemäß raushaut. Ein anderes Schwergewicht ist Immigrant Song von Led Zeppelin und dann gleich noch AC/DCs Problem Child hinterher. Saxon macht hier einen unglaublich guten Job – nicht nur sich selbst zu unterhalten, sondern gleichzeitig die Zuhörer auf Inspirations. „Die Songs sollten nicht zu sehr verändert werden, wir wollten sie nur á la Saxon spielen und wir wollten ein bisschen Spaß haben in diesen seltsamen, doch zum Teil dunklen Zeiten und wollten dies mit unseren Fans teilen“.

Und wenn man noch mehr Beweise für die getroffenen Aussagen benötigt, einfach nur Totos Hold The Line hören und dann weiß man: Saxon Inspirations – Mission erfolgreich gelungen!

Inspirations erhältlich in den Formaten: CD und Vinyl, als limitiertes D2C Produkt und digital!

Pre-Order here: https://smarturl.it/SAXONINSPIRATIONS



Track Listing:

Paint It Black

Immigrant Song

Paperback Writer

Evil Woman

Stone Free

Bomber

Speed King

The Rocker

Hold The Line

Problem Child

See My Friends



Follow Saxon on:

www.facebook.com/saxon

www.instagram.com/saxon.official

www.twitter.com/SaxonOfficial

www.youtube.com/PlanetSaxon

www.saxon747.com