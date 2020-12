Chthonic: präsentieren die sechste Episode ihres Podcasts

Chthonic hat sich seit der Wahl von Sänger Freddy Lim in das taiwanesische Parlament im Jahr 2016 zurückgehalten. Am vergangenen Samstag (5. Dezember) traten Freddy und Gitarrist Jesse jedoch auf einem der größten traditionellen Festivals in Taiwan auf: Chingshan King Pilgrimage und trat mit der taiwanesischen Metalband Flesh Juicer auf. Mit dem Erfolg von Taiwans Epidemieprävention und ausreichenden Sicherheitsprotokollen war die Live-Aufführung voller Zuschauer. Sie alle trugen Masken, und es gab sogar einen Moshpit. Zusammen sangen Chthonic und Flesh Juicer das Lied Turn The Sun Off, das das Publikum dazu brachte, gemeinsam mit ihnen zu singen.

Außerdem veröffentlicht Chthonic die sechste Episode des Headbang-Podcasts Metalhead Politics. In der aktuellen Folge New World Order? sprechen der Gastgeber Freddy und Emily Y Wu über Chinas globale Aggression und die mögliche neue Weltordnung nach den US-Wahlen 2020. Emily spricht darüber, wie China in den letzten zehn Jahren Angst und Geiseldiplomatie eingesetzt hat, um Einfluss zu gewinnen. Aber auch über die schreckliche Menschenrechtsbilanz in Tibet, Xinjiang und Hongkong. Freddy warnt auch vor dem Aufstieg der chinesischen digitalen Diktatur, denn letztlich wird Chinas Aggression jedes demokratische Land der Welt betreffen. Er ist der Ansicht, dass die freie Welt kreativer daran arbeiten muss China im Zaum zu halten, beispielsweise an der Umsetzung menschlicher Standards in internationalen Organisationen oder an der Einrichtung eines Menschenrechtsgerichts für Asien.

Inmitten dieser erschütternden Pandemie bietet Episode 6 ein Gefühl der Hoffnung für die Zukunft und ein kraftvolles Ende der ersten Staffel. Sie erschien am 11. Dezember auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und anderen Podcast-Plattformen. Neben dem Podcast findet ihr auf der Facebook-Seite und im YouTube-Kanal von Chthonic auch das Highlight-Video der neuesten Folge.

Apple Podcasts: https://bit.ly/metalhead-politics-apple

Spotify: https://bit.ly/metalhead-politics-spot

Google Podcasts: https://bit.ly/metalhead-politics-goog

Ghost Island Platform: https://ghostisland.media/#mp

CHTHONIC YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/chthonictw

Quelle: Gordeon Music