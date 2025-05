Chthonic-Frontmann Freddy Lim: wurde zum Botschafter Taiwans in Finnland ernannt

Freddy Lim, Sänger der bekannten taiwanesischen Metalband Chthonic, wurde zum nächsten Botschafter Taiwans in Finnland ernannt.

Chthonic haben eine langjährige Verbindung zu Finnland. Sie haben bei dem finnischen Label Spinefarm/Universal unterzeichnet und mehrere international vertriebene Alben veröffentlicht, darunter Mirror Of Retribution (2009), Takasago Army (2011) und Bu-Tik (2013). Die Band trat in finnischen Städten wie Helsinki, Tampere und Turku auf, tourte mit finnischen Bands wie Ensiferum, Turisas und Korpiklaani und arbeitete sogar mit dem finnischen Geiger Olli Vänskä beim Wacken Open Air zusammen. Freddys Bindungen zu Finnland sind tief verwurzelt.

Finnland, das oft als das Land mit der größten Heavy-Metal-Begeisterung der Welt bezeichnet wird, hat über 80 Metal-Bands pro 100.000 Einwohner. Die Idee, einen Heavy-Metal-Sänger zum Botschafter der Metal-Hauptstadt der Welt zu ernennen, ist eine wirklich einzigartige und passende Entscheidung.

Von 2010 bis 2014 fungierte Freddy als Vorsitzender von Amnesty International Taiwan, beteiligte sich aktiv an globalen Menschenrechtsinitiativen und tauschte sich auf internationalen Konferenzen häufig mit Kollegen aus Finnland, Schweden und Deutschland aus. Von 2016 bis 2024 war er zwei Wahlperioden lang Mitglied der taiwanesischen Legislative und damit der erste Heavy-Metal-Musiker der Welt, der in ein nationales Parlament einzog. Während seiner Amtszeit setzte er sich für eine Gesetzgebung ein, die Taiwan zum ersten Land in Asien machte, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte, und setzte sich für einen stärkeren Schutz der Rechte indigener Völker ein. Außerdem unterstützte er Budgets für humanitäre Hilfe in der Ukraine und setzte sich für die Übergangsjustiz ein, indem er die Freigabe von Dokumenten aus Taiwans autoritärer Vergangenheit forderte, um Wahrheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu gewährleisten.

Freddy war eine Schlüsselfigur im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und nationale Verteidigung der Legislative, wo er eine aktive Rolle in der parlamentarischen Diplomatie spielte. Er sprach auf dem Kopenhagener Demokratiegipfel in Dänemark im Jahr 2022 und auf dem Osloer Freiheitsforum in Norwegen im Jahr 2023, wobei er die Universalität der Menschenrechte und der Freiheit hervorhob und um internationale Unterstützung für Taiwan warb.

Freddy erklärt: „Neben meiner musikalischen Verbundenheit sind mein langjähriges Engagement für die Menschenrechte, fortschrittliche Werte und der Kampf gegen Autoritarismus Ideale, die Taiwan und Finnland zutiefst teilen. Dies sind alles Bereiche, in denen unsere zukünftige Zusammenarbeit und unser Austausch noch stärker werden können.“

Chthonic haben kürzlich eine neue Single, Endless Aeons, und eine neue Live-EP, Megaportal2425, veröffentlicht und angekündigt, dass ein neues Album in Arbeit ist. Auf die Frage, ob es eine zukünftige musikalische Zusammenarbeit mit Finnland geben wird, antwortete Freddy: „Es gibt noch keine konkreten Pläne, aber ich hoffe auf jeden Fall darauf.“