Chthonic: haben Single „Pattonkan“ veröffentlicht

Die taiwanesische Extrem-Metal-Band Chthonic kündigte vor einiger Zeit an, dass sie auf dem größten Rockfestival Taiwans, dem Megaport Festival, auftreten wird. Die Fans waren begeistert von dieser Ankündigung, und die Megaport-Tickets waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Außerdem überraschten Chthonic viele mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single Pattonkan.

Der Leadsänger von Chthonic, Freddy, der ebenfalls im taiwanesischen Parlament sitzt, sagte, dass er zwar die meiste Zeit in die parlamentarische Arbeit investiere, aber von Zeit zu Zeit, wenn er sich deprimiert fühle, Inspirationen für Musik auftauchten. Aber er hatte keine Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und sie aufzuschreiben. „Manchmal fühle ich mich unruhig, es gibt so viele Dinge, die ich tun möchte, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug Zeit in meinem Leben habe, um alles zu tun“, sagt er. „Wie werden diejenigen, die vor uns kamen, im Himmel über uns denken, wenn wir nicht vorankommen?“

Mit solchen Gefühlen im Hinterkopf traf Freddy einmal Herrn Kao Ying-chieh(高英傑), den Sohn eines einheimischen Opfers der autoritären Periode des Weißen Terrors in Taiwan, Kao Yi-sheng(高一生), und seine Familie. Freddy hörte ihm zu, wie sein Vater für die Demokratie eintrat und schließlich hingerichtet wurde, und las die über 60 Briefe, die Kao Yi-sheng vor seiner Hinrichtung an seine Familie schrieb. „Die sehr starken emotionalen Bindungen zwischen Kao Yi-sheng und seiner Frau sowie seinen Kindern haben mich inspiriert“, sagt Freddy. „Solange wir nicht aufgeben, die Menschen und das Land, das wir lieben, zu verteidigen und so hart wie möglich zu kämpfen, sind wir auf dem richtigen Weg.“ Jesse, der die Musik mitkomponiert hat, sagt, dass sie zunächst eine Menge komplizierter Sachen geschrieben haben, die sie dann aber vereinfacht haben, als die Emotionen hochkochten. „Wir haben festgestellt, dass die vereinfachte Version tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat!“

So war der neue Song geboren. Der Titel Pattonkan ist der einheimische Name der Tsou für Yushan(玉山)oder Jadeberg. Der Jadeberg ist der höchste Gipfel in Nordostasien und gilt den Taiwanesen als heiliger Berg. Der Name Pattonkan soll eine Erinnerung an die Inspiration für das Lied sein. Die Zeile 風起田地 過溪山野 吾魂四時看顧守護 erinnert tatsächlich an eine Zeile in Kao Yi-shengs letztem Brief „田地和山野都有我的魂守著“, was bedeutet, dass seine Seele die Felder und Berge Taiwans schützen wird.

Chthonic haben für das Musikvideo erneut mit dem Regisseur Hung Po-te zusammengearbeitet. Die Schauspieler im Musikvideo sind dieselben, die schon in Kaoru, Defenders Of Bu-Tik Palace und Millennia’s Faith Undone mitgewirkt haben. Hung Shih-hsun spielt die männliche Hauptrolle Tsing-guan, und Wang Ting-chu spielt seine Frau Kaoru. Die Schauspielerin, die die Tochter im Musikvideo von Millennia’s Faith Undone (The Aeon’s Wraith Version) spielte, tritt hier nun als als Erwachsene auf. Lee Hsueh, der eine Rolle in dem Film Untold Herstory spielte, tritt ebenfalls im Musikvideo auf.

Das Gemälde, das im Video zu sehen ist, ist Looking At Jade Mountain von Alishan von Chen Cheng-po(陳澄波). Chen Cheng-po und Kao Yi-sheng waren beide Hauptakteure während des 228-Massakers. Chen wurde auf offener Straße hingerichtet, während Kao verhaftet und Jahre später hingerichtet wurde. Das Produktionsteam beschloss, den Film durch die Verbindung von Malerei und Musik künstlerisch zu verstärken.

Der Regisseur Hung Po-te weist darauf hin, dass frühere Musikvideos der gleichen Reihe nach und nach von der Perspektive des Ehemanns Tsing-guan zu der seiner Frau Kaoru gewechselt haben. Dieses Mal möchte er die Perspektive des Kindes Kiku zeigen. Die Geschichte des Kindes wurde durch die Geschichte von Kao Yi-shengs Tochter Nana inspiriert. Nachdem Kao hingerichtet worden war, stand seine Familie noch lange Zeit unter der Überwachung und Unterdrückung durch das autoritäre Regime. Nana, die davon träumte, Sängerin zu werden, wurde zu einem kontrollierten „Spielzeug“ für hochrangige Beamte. Doris ist sehr angetan von der Art und Weise, wie der Regisseur die Handlung gestaltet hat. „In dem Lied geht es nicht darum, einen Helden zu preisen, sondern eine Familie durch eine Person zu sehen und eine Generation von Menschen durch eine Familie zu sehen“, sagte Doris. „Das ist ein Lied, das voller Hektik, aber auch voller Traurigkeit ist.“

Obwohl der Song Pattonkan komplett auf Taiwanesisch ist, gibt es auf YouTube englische Untertitel. Neben YouTube ist der Song auch auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht.

Und hier ist das Musikvideo:

https://www.facebook.com/chthonictw