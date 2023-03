Hypocrisy: veröffentlichen das erste Kapitel der Re-issues aus ihrem Katalog

Im November 2021 veröffentlichten die Death-Metal-Titanen Hypocrisy ihr 13. Studioalbum Worship, das von Fans und Medien gleichermaßen gelobt wurde und in vielen Jahreswunschlisten auf den vorderen Plätzen landete und einige ihrer bisher höchsten Chartplatzierungen erreichte. Im Rahmen des umfangreichsten Live-Zyklus der Band seit langem wurden Tracks wie Chemical Whore, Children Of The Gray neben Klassikern wie Roswell 47, Inferior Devoties, Fractured Millennium oder Eraser von der Fangemeinde sehr gut aufgenommen.

Hypocrisy tourten durch die Staaten, traten auf Festivals wie Wacken (DE), Summer Breeze (DE), Maryland Deathfest (US), Alcatraz (BE) auf, um nur einige zu nennen, spielten eine höchst erfolgreiche Europatournee und beendeten das Jahr 2022 mit einer unvergesslichen Reise nach Südamerika, bevor sie 2023 an Bord der 70000 Tons of Metal-Kreuzfahrt starteten. Doch nun starten Hypocrisy und Nuclear Blast Records das erste und definitiv nicht letzte Kapitel einer Katalogkampagne, die all ihre legendären vergangenen Platten, von denen einige begehrte Raritäten sind, zurückbringt.

Chapter One beginnt am 5. Mai 2023 mit edlen Vinyl- und CD-Editionen von Penetralia (1992), Osculum Obscenum (1993), The Fourth Dimension (1994) und Abducted (1996). Diese erste Phase der Hypocrisy -Karriere dokumentiert die Entwicklung von den gewalttätigen und absolut morbiden ersten beiden Alben, dem viel verehrten Opus The Fourth Dimension, das einen dunkleren und melodischeren Ansatz verfolgte, bis hin zu Abducted, das das Live-Highlight Roswell 47 enthält.

Die Wiederveröffentlichungen von 2023 enthalten alle Originalgrafiken mit ein paar vorsichtigen Retuschen. Das Bandlogo auf Penetralia sollte zum Beispiel nie rosa/lila sein – und bewahren wahre Death-Metal-Klassiker in erstaunlicher Form, die schon viel zu lange nicht mehr auf LP erhältlich waren. Macht euch bereit, eine der beständigsten und dynamischsten Diskographien des Genres neu zu entdecken!

Hier könnt ihr diese Formate vorbestellen:

https://nblast.de/HypocrisyShopInt

https://hypocrisyband.com/chapter1

Penetralia (Reissue 2023) Gatefold LP, CD

Osculum Obscenum (Reissue 2023) Gatefold LP, CD

The Fourth Dimension (Reissue 2023) Gatefold 2LP, CD

Abducted (Reissue 2023) Gatefold LP, CD