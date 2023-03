Infected Rain: veröffentlichen neuen Videoclip für Live-Version von „Storm“

Im November 2021 bot die moldawische Progressive-Metal-Band Infected Rain einen exklusiven Konzert-Stream mit dem Titel The Devil’s Dozen zum Support ihres hochgelobten fünften Studioalbums – dem futuristischen Ecdysis (2022) – an. Dieser war nur acht Tage lang exklusiv online verfügbar. Jetzt veröffentlicht die Band um die vielseitige Sängerin Lena Scissorhands – eine der am schnellsten aufsteigenden Frontfrau des Genres – ihren denkwürdigen Live-Momentum The Devil’s Dozen am 14. April 2023 als DVD/BluRay + 2CD Digipak über Napalm Records!

Nach der bereits veröffentlichten Live-Version von The Earth Mantra, das ursprünglich von ihrem 2019er Album Endorphin stammt, haben Infected Rain am 14. März ein neues Live-Video zu Storm veröffentlicht! Sängerin Lena Scissorhands sagt: „Storm ist ein Song, der einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, und ich bin begeistert, eine Live-Version davon mit euch zu teilen. Dieser Auftritt war ein unvergesslicher Moment für mich, denn es war das erste Mal, dass ich den Song live gespielt habe. Ich habe mein Herz und meine Seele in diese Version gesteckt und ich kann es kaum erwarten, dass alle sie hören. Diese Veröffentlichung ist ein Vorgeschmack auf das, was auf der kommenden Blu-ray-Liveshow zu sehen sein wird, und ich freue mich darauf, unsere Fans auf diese Reise mitzunehmen.“

Der neue Live-Clip zu Storm kann jetzt hier gestreamt werden: