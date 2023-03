Thundermother: Gründungsmitglied Filippa Nässil spricht in neuem Video, das auf Blabbermouth veröffentlicht wurde, direkt zu den Fans

Blabbermouth berichtet, dass …Nässil ein sechsminütiges Video teilte, in dem sie einige der Fragen rund um die Abgänge von Mancini, Johansson und Lindgren sowie ihre Entscheidung, mit einem neuen Line-Up weiterzumachen, ansprach. Sie sagte auszugsweise (wie von blabbermouth.net transkribiert / Video: hier)…

„Manches, was man online und sogar jetzt in einigen Magazinen liest, ist wahr, und an manchem ist mehr dran„, erklärte sie. „Ich meine, das, was passiert ist, hat eine Tiefe, die man nicht in ein paar Zeilen oder einem Zitat von jemandem lesen kann. Und ich möchte euch versichern und euch sagen, dass ich mein absolut Bestes getan habe, um alles zwischen den alten Mitgliedern zu klären. Ich denke, wir sollten uns dessen bewusst sein, was wir sagen, und darauf vertrauen, dass ich mein absolut Bestes für Frieden, Liebe und Rock’n’Roll getan habe, und ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um das mit den früheren Bandmitgliedern zu klären…“

„Ich bin begeistert, Majsan zurück zu haben, die hunderte von Shows mit mir in Thundermother gespielt hat. Sie ist die Thundermother-Bassistin. Und ich bin begeistert, dass Linnéa Vikström, meine Freundin seit vielen, vielen Jahren, bei uns singt. Und wir haben eine großartige neue Schlagzeugerin, die wir bald bekannt geben werden. Sie mag großartige Bands wie Clutch, Foo Fighters, Black Crowes und solche Sachen, also eine wirklich groovige Schlagzeugerin. Und ich kann die Zukunft kaum erwarten…“

Nässil fuhr fort, dass alle angekündigten Thundermother-Konzerte stattfinden werden. Nicht eine einzige abgesagte Show. „Jeder hat Vertrauen in Thundermother und das solltet ihr auch…Wir sind super aufgeregt, wieder mit den Scorpions in Europa zu touren und unsere eigenen Shows zu spielen“, fügte sie hinzu… Laut Filippa wird die neue Thundermother-Schlagzeugerin innerhalb einer Woche bekannt gegeben. Sie und ihre neuen Bandkollegen hoffen außerdem, einen neuen Song zu veröffentlichen, bevor sie auf Tour gehen.

Mit vier Studioalben und zahllosen, von der Kritik gefeierten Live-Shows – darunter internationale Tourneen mit Bands wie den Scorpions– ist es mehr als deutlich geworden, dass Thundermother das Rock-Ethos wahrhaftig verkörpern. Thundermothers aktuelles Album Black And Gold wurde in den Bagpipe Studios in Stockholm aufgenommen und von Søren Andersen in den Medley Studios in Kopenhagen gemischt und gemastert. Das Album ist jetzt bei AFM Records erschienen und auf Vinyl, CD und in digitaler Form erhältlich.

