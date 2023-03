Hammerfall: präsentieren Lyric-Video zu „Riders Of The Storm“

2023 feiern Hammerfall den Erfolg von Crimson Thunder, das in Schweden Platinstatus erreichte. Die Band setzt ihre Retrospektive fort und veröffentlicht am 28. April ihre ganz eigene 20-Year Anniversary Edition über Nuclear Blast.

Ihr viertes Studioalbum wurde von Fredrik Nordstrom neu abgemischt und gemastert, und diese definitive Version wird bisher unveröffentlichte Tracks aus der Vorproduktion, ein brandneues Medley und akustische Live-Songs enthalten.

Am 15. März präsentierte die Band ein brandneues Lyric-Video zu ihrem alten Klassiker Riders Of The Storm, in einer neu abgemischten und remasterten Version.

Frontmann Joacim Cans kommentiert den Song: „Dieser Mid-Tempo-Song mit Riffs wurde sowohl für die Band als auch für die Fans sofort zum Live-Hit.

Ich liebe es einfach, wenn die Menge am Anfang springt, wenn der Beat einsetzt!

Obwohl das lyrische Thema ein wenig dystopisch ist, hat die Musik eine positive Stimmung und Energie, mit einem Gefühl der Hoffnung.

Ein Gefühl der Hoffnung, das sich letztendlich auch in den Texten wiederfindet.“

Das Lyric-Video wurde unter Verwendung der Illustrationen aus dem Crimson Thunder-Comicbuch erstellt, das den Vinylformaten beiliegt.

Seht euch das Lyric-Video hier an:

Vorbestellen / anhören hier: https://hammerfall.bfan.link/riders-of-the-storm.ema

Mehr Infos zu Hammerfall und dem Jubiläumsalbum Crimson Thunder – 20-Year-Anniversary Edition bekommt ihr hier:

Hammerfall – Line-Up:

Joacim Cans – Gesang

Oscar Dronjak – Gitarre

Fredrik Larsson – Bass

Pontus Norgen – Gitarre

David Wallin – Schlagzeug

