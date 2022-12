Thundermother: veröffentlichen weitere Livetermine mit den Scorpions und geben neue Dates für ihre „Black And Gold Tour 2023“ bekannt

Nach Veröffentlichung ihres neuesten, Charterfolg-Albums, Black And Gold, frenetisch gefeierten Festivalshows sowie einer umfangreichen US-Tour mit den Scorpions, haben die schwedischen Rockerinnen von Thundermother weitere Live Dates als Special Guests der Scorpions in Europa, sowie Headliner Termine ihrer Black And Gold Tour 2023 angekündigt!

„Wir sind überglücklich und dankbar, dass Scorpions wollten, dass wir die Rock Believer-Tour mit ihnen fortsetzen.“, freut sich die Band. „Es fühlt sich an wie ein wahr gewordener Traum und wir können es kaum erwarten, ein Teil davon zu sein! Und wie Klaus bereits sagte: „We Rock You Like A Hurricane, sie bringen den Donner!““

Tickets für alle kommenden Termine der Band sind ab sofort erhältlich, erlebt Thundermother live an folgenden Dates:

Thundermother zählen längst zu einem der aufstrebensten und aufregendsten Acts der Heavy und Hard Rock Szene. Eines ist sicher, die Band wurde für die Bühne geboren, doch auch ihr neues Album zeigt die Schwedinnen in gewohnt adrenalingeladener Thundermother Manier: Vor Kraft-strotzendem, dreckigem und dennoch eingängigem Rock’n’Roll mit dem unwiderstehlichen Feelgood-Appeal!

Thundermother sind:

Guernica Mancini – Gesang

Filippa Nässil – Gitarre

Emlee Johansson – Drums

Mona Lindgren – Bass

Thundermother online:

www.thundermother.com

www.facebook.com/thundermother