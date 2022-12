Nico Rose – Hard, Heavy & Happy: Heavy Metal und die Kunst des Guten Lebens

Buchtitel: Hard, Heavy & Happy: Heavy Metal und die Kunst des Guten Lebens

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 368 Seiten

Genre: Hard & Heavy, Psychologie

Release: 14.06.2022

Autor: Nico Rose

Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Heyne Verlag

Abmessungen: 13,6 x 3,3 x 20,6 cm

Buchform: Flexicover, 18,00 €

ISBN-13: 978-3453218291

„Endlich wieder Konzerte, endlich wieder Festivals, endlich wieder METAL!“, so die Überschrift über den Pressetext zu diesem Buch.

Nico Rose, besser Dr. Nico Rose, ist 1978 in Hamm geboren. Laut TAZ einem der „dunkelsten Löcher in Westfalen“. Dort lebt er noch immer mit seiner Frau, zwei Kindern und zwei Katzen. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie, Autor von nunmehr sieben Büchern und absoluter Metalfan. Auf Facebook und in anderen sozialen Medien ist er bekannt als Betreiber der Seiten vom Ministerium für Schwermetal.

Zum Inhalt sagt er selbst: „Es gibt Bücher über Metal im Nahen Osten, über die Typografie von Bandlogos und über die Rolle von Gott und Teufel in den Lyrics. Was es noch nicht gibt, ist ein Buch über … dich! Einen Schmöker, der nicht so sehr die Musik oder die Szene ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, sondern das krachverehrende Individuum an sich: den Metalhead (w/m/d) und seine/ihre seelisch-emotionale Verfassung.“ Weiter sagt er: „Hard, Heavy & Happy will informieren, faszinieren und inspirieren. Das Buch darf zum Schmunzeln anregen, wird bisweilen aber auch todtraurig und existenziell.“ Besser kann man es eigentlich nicht beschreiben.

Im Buch geht er als Psychologe der Frage auf den Grund, wie Metal das Leben bereichert und glücklich oder „weniger unglücklich“ macht. Er wirft „einen meist heiteren, bisweilen aber auch melancholischen Blick auf die besonderen Sitten und Gebräuche der Szene„. Er beleuchtet „die seelisch-emotionale Seite dieser außergewöhnlichen Musik“, so der Pressetext. Man erfährt unter anderem, „wie dieser schaurig-schöne Lärm dabei hilft, mit Ängsten und Depressionen zu leben, warum Metal hören voll schlau macht – und wie viele Kalorien du beim Headbangen verbrennst„.

Aufmerksam auf dieses Buch wurde ich bereits beim Wacken Open Air 2022. Nico Rose stand bei einer Lesung Rede und Antwort, signierte später auch noch sein Buch und überraschte durch die große Menge an Besuchern. Einer Bewerbung zur Rezension kam der Heyne Verlag überraschend allerdings erst jetzt nach. So halte ich mittlerweile bereits die dritte Auflage in den Händen. Das Buch ist mittlerweile Spiegel-Bestseller und im Bereich „Heavy Metal“ steht das Stück auf Platz eins der Büchercharts.

Selbst Holger Hübner und Thomas Jensen, die Veranstalter des Wacken Open Air, ließen es sich nicht nehmen, das Vorwort hierzu zu schreiben. Als er das Buch im Juni 2021 schrieb, wurde das Festival zum zweiten Mal abgesagt. Schon auf der ersten Seite bindet er mich mit ein. „Erkläre einmal einem Kind, dass Weihnachten, Ostern und sein Geburtstag in diesem Jahr für ihn ausfallen„, schreibt er. Ja, genau so habe ich mich zu dem Zeitpunkt auch gefühlt. Auch wenn Wacken nur 86 Kilometer entfernt ist, ist das Festival, wie für Tausende anderer auch, eines meiner absoluten Jahreshighlights.

Anders als Essays über die Musik oder Biografien von und über lärmende Musiker schreibt Nico Rose über den Heavy-Metal-Fan. Was macht die Musik mit dem Menschen und was der Mensch mit der Musik? Welchen Einfluss besitzt die Musik? Ich nehme jedenfalls seine Einladung an und suche mir die zum Buch zusammengetragene Spotify-Playlist mit den im Buch erwähnten Songs heraus. Auch hier trifft er meinen Geschmack.

„Metal ist im Grunde die Waldorfpädagogik unter den Musikrichtungen„, erklärt der Psychologe anhand eines Rammstein-Konzertes. Solche zitatfähigen Sätze finden sich alle paar Seiten. „Der Konsum von Metal wurde bisweilen einer psychischen Störung gleichgesetzt“, „Metal macht nichts ungeschehen, doch er rückt unsere Narben ins rechte Licht“ oder „Angry Music for Happy People“, Musik als Ventil für die alltäglichen Dinge, die man loswerden muss. Aber auch das Phänomen wird beleuchtet, dass Metaller das Geschehen um Konzerte oder Festivals, „Die Melange aus Krach, Schweiß und Gerstensaft“, als beruhigend und ausgleichend empfinden. Aber auch die friedliche Begegnung steht im Vordergrund. Dieses Gemeinschaftsgefühl gepaart mit Toleranz und Hilfsbereitschaft spiegelt sich in vielen Dingen wider und wird in Interviews, unter anderem mit Metality, aufgearbeitet. Dieses macht das Buch auch für Nicht-Metaller lesenswert. Hier werden Aspekte der Gemeinschaft „Heavy Metal“ beleuchtet, die anderen musikalischen Gruppen bei Weitem fehlen. Es interessiert nicht, was du beruflich bist, sondern welchen metallisch musikalischen Weg du eingeschlagen hast.

Illustriert wurde das Buch von Stephan Baumgarten. Wenige grafische Elemente und Fotos erhöhen die Lockerheit und Lesbarkeit des Buches.

Das Buch ist als Taschenbuch mit Flexy-Cover sowie als Kindle-Version und Audible-Hörbuch erhältlich. Das Hörbuch wird gesprochen von Gordon Piedesack, Detlef Tams sowie Sandra Ragg und dauert 5 Stunden, 25 Minuten. Im Lesen war ich etwas schneller. Eine physikalische Ausgabe des Hörbuches gibt es (derzeit) nicht.