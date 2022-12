Redlight King: veröffentlichen neues Musikvideo zu winterlicher Ballade „Heavy Heart“

Die US Rock Band Redlight King hat ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Heavy Heart veröffentlicht. Der Song findet sich auf ihrem kommenden, vierten Album, In Our Blood, das am 3. März 2023 über AFM Records erscheint. Heavy Heart ist eine Ballade, welche die düsteren Nachwehen einer Beziehung darstellt und den Willen bestärkt, weiterzuziehen

„Der Song ist sehr persönlich für mich“, verrät Redlight King-Gründer und Frontmann Kaz mit. „Er spiegelt eine liebevolle Beziehung wider, die in einem Herzschmerz endete. Die Person in meinem Leben war nicht in der Lage, ihre wahren Gefühle zu kommunizieren, und ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage war, die Nachricht zu empfangen. Es fühlt sich einsam an, weil es so ist. Es tut weh, jemanden zu verlieren, den man liebt, und kein Maß an Intuition oder Klarheit kann es besser machen, aber das Schreiben dieses Songs hat mir geholfen, einen Abschluss zu finden und zu sagen, was ich in ihrer Abwesenheit sagen musste.“

Über das Heavy Heart Video sagt er: „Für mich drückt das Video die Einsamkeit und Kälte aus, ein gebrochenes Herz zu tragen, und irgendwie liegt in dieser Traurigkeit Schönheit. Ich habe das Gefühl, dass die Fähigkeit, jemanden zu lieben, über den Verlust triumphiert. Das Video wurde von Strati Hovartos im und um den Yosemite-Nationalpark in Nordkalifornien aufgenommen.“

Das neue Redlight King Video seht ihr hier:

Das kommende Redlight King Album In Our Blood wurde von Frontmann Mark „Kaz“ Kasprzyk in den Wax Studios in Los Angeles zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten und Gitarristen Julian Tomarin sowie Schlagzeuger Randy Cooke geschrieben und produziert.

Redlight King wurden 2009 von Kaz in Hamilton, Ontario, gegründet und schlugen 2011 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Something For The Pain über Hollywood Records Wellen. Ihre Single Bullet In My Hand stürmte die Nummer 3 der Billboard Charts, selbst Neil Young gewährte der Band, in Redlight Kings neu interpretierter Version von Old Man ein Original Sample zu verwenden. Ihr zweites Album, Irons In The Fire, folgte 2013 und enthielt die Single Born To Rise, welche im Abspann des Lionsgate Sportdrama-Blockbusters Draft Day zu hören ist. Redlight Kings Musik wurde außerdem in Film und Fernsehen verwendet, wie unter anderem zu hören in The Avengers, Iron Man 3, The Italian Job oder Malcolm Mittendrin.

Redlight King online:

Facebook

Instagram