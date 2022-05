Redlight King: unterschreiben bei AFM Records und veröffentlichen Musik Video zu kommenden Album Titel Track „In Our Blood“

Die kanadisch-amerikanische Rock Band Redlight King hat beim Hamburger Rock und Metal Label AFM Records unterschrieben, welches im Herbst diesen Jahres das vierte Album der Band, In Our Blood, veröffentlichen wird.

Das Album wurde von Frontmann Mark „Kaz“ Kasprzyk in den Wax Studios in Los Angeles zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten und Gitarristen Julian Tomarin, sowie Schlagzeuger Randy Cooke geschrieben und produziert. Nachdem Loudwire am 05. Mai die exklusive Premiere von Redlight Kings energiegeladenen, neuen Musikvideo zum Album Titel Track feierte, ist In Our Blood ab sofort auf allen digitalen Plattformen hier verfügbar: https://bfan.link/in-our-blood

Nils Wasko, Senior A&R Director bei AFM, über die Zusammenarbeit mit der Band: „Ich freue mich sehr, dass sich Redlight King für AFM entschieden hat. Mein Team und ich könnten nicht aufgeregter sein, mit Kaz, Julian, Brian und Mark zusammenzuarbeiten, um die Menschen mit ihrer authentischen Musik zu begeistern und einem Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen.“



„Bei In Our Blood geht es nicht um Religion, Politik oder Geld“, verrät Kaz über die neue Single. „Es geht ums Herz. Es geht um Familie. Es geht darum, niemals aufzugeben.“



„Für mich fängt In Our Blood den menschlichen Geist ein und gibt ein Gefühl der Hoffnung, dass wir die Generations-Zyklen des Klassizismus durchbrechen können, die geschaffen wurden, um uns zu spalten,“ fährt Kaz fort. „Wenn ich das Lied singe, denke ich an meine Familie, ich denke an meinen Großvater, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, an die Dinge, die sie durchgemacht haben, an die Opfer, die sie gebracht haben und die auch meine Eltern bringen mussten. Ich denke an meine Bandkollegen und das Publikum, für das wir spielen. Wir alle versuchen, das Beste aus dieser Reise zu machen. Wir bluten alle die gleiche Farbe und wir stecken da alle zusammen drin.“

Den brandneuen Video-Clip zu In Our Blood seht ihr hier:

Redlight King wurde 2009 von Kaz in Hamilton, Ontario, gegründet und schlug 2011 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Something For The Pain über Hollywood Records Wellen. Ihre Single Bullet In My Hand stürmte die Nummer 3 der Billboard Charts, selbst Neil Young gewährte der Band, in Redlight Kings neu interpretierter Version von Old Man ein Original Sample zu verwenden. Ihr zweites Album, Irons In The Fire, folgte 2013 und enthielt die Single Born To Rise, welche im Abspann des Lionsgate Sportdrama-Blockbusters Draft Day zu hören ist. Redlight Kings Musik wurde außerdem in Film und Fernsehen verwendet, wie unter anderem zu hören in The Avengers, Iron Man 3, The Italian Job oder Malcolm Mittendrin.

Ihr vierter Longplayer, In Our Blood, erscheint im Herbst über AFM Records. Weitere Infos und Details sollen schon bald folgen!

