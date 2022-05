Toxik: kündigen neues Album „Dis Morta“ an

Endlich ist es soweit – die US Thrash-Veteranen Toxik werden am 05.08.2022 ein neues Album bei Massacre Records veröffentlichen!



Dis Morta ist das dritte Studioalbum der Band und macht dort weiter, wo mit Think This, dem zweiten Album der Band, aufgehört wurde. Es ist ein ehrgeiziges Album mit sehr wenig Rücksicht auf Traditionen oder gar Erwartungen – es ist schlichtweg ehrlich und echt!



Das Coverartwork des Albums wurde von Alcides Burn / Burn Artworks gestaltet.





Weitere Albuminfos werden demnächst enthüllt.



Im Juni gehen Toxik zusammen mit Heathen in Europa auf Tournee, alle bestätigten Termine sind unten aufgelistet.

Toxik – Tourdaten:



04.06.2022 CZ Pilsen – Metalfest

05.06.2022 SI Ljubljana – Orto Club

06.06.2022 AT Wien – Escape

07.06.2022 DE Regensburg – Eventhall Airport

08.06.2022 DE Mannheim – 7er Club

09.06.2022 DE Bad Oeynhausen – Druckerei

10.06.2022 NL Leeuwarden – Into The Grave Festival

11.06.2022 DE Schönenberg-Kübelberg – Iron Fest Open Air

12.06.2022 CH Aarau – Kiff

13.06.2022 AT Salzburg – Rockhouse Bar

15.06.2022 BE Bilzen – South Of Heaven

16.06.2022 NL Uden – De Pul

17.06.2022 DE Rheine – Hypothalamus

18.06.2022 DE Homburg/Ohm – M.I.S.E. Open Air

Toxik – online:

http://toxikmetal.net

https://www.facebook.com/toxikmetalofficial

https://www.instagram.com/toxikmetal