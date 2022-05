Dragonbreed: veröffentlichen „Sinister Omen“ Lyric-Video

Am 22. April erschien mit Necrohedron das Debütalbum von Dragonbreed, der Band die mit ihrem klassisch 90er inspirierten Melodic Death Metal nicht nur personell einem Mixup aus Suidakra und Graveworm nahekommt. Während der bereits zuvor veröffentlichte Videoclip zu The Undying die Band während ihrer Studio Aufnahmen zeigt, legt die Band nun mit Sinister Omen ein weiteres Video nach, welches sozusagen dem „stillen“ sechsten Bandmitglied Tribut zollt und die Lyrics, sowie das Artwork des Albums in den Vordergrund stellt. Beides entstammt dem kreativen Geist von Cover-Artist Kris Verwimp, der mit diesem Album inhaltlich eine Konzept Story verwirklichen konnte, welche schon seit langem in seiner Schublade schlummerte und zu Dragonbreed passte wie die Faust aufs Auge. Ab sofort gibts Sinister Omen auf dem MDD YouTube-Kanal. Das Album gibts darüber hinaus natürlich überall, wo es gute Musik gibt.

