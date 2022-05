Jo Quail: „The Cartographer“ – Auftragsarbeit Des Roadburn Festivals

By Norse ist stolz darauf, The Cartographer der international gefeierten Komponistin und virtuosen Cellistin aus London, Jo Quail, zu veröffentlichen!

Nach ihrem gefeierten Headline-Konzert beim Roadburn Festival, bei dem sie das Album zusammen mit einem Orchester präsentierte, ist es nun an der Zeit, The Cartographer der Welt zu präsentieren.

Ob als Solokünstlerin, mit Bands oder in Zusammenarbeit mit Chor und Orchester – Jo Quail kombiniert die eloquente Beherrschung ihres Instruments mit innovativen Loop-Techniken, um ihre komplexe, suggestive Musik für ein weltweites Publikum zu realisieren.

Inspiriert von der bildenden Kunst ebenso wie von anderen Komponisten, nennt Jo Barbara Hepworth und Georgia O’Keefe als wichtige Einflüsse, neben der vielfältigen Musik von Debussy, Pärt, Tool und Cardiacs. Infolgedessen überschreitet sie die Grenzen zwischen den Genres, weckt die Emotionen der Zuhörer und führt das Publikum mit jedem Konzert auf neues Terrain. Ihr überschwänglicher, feierlicher Vortragsstil hat ihr eine Fangemeinde in der Welt der zeitgenössischen Klassik sowie unter Liebhabern von Post-Rock, Metal und Electronica eingebracht.

Jo Quail kommentiert die Vertragsunterzeichnung wie folgt: „Ich bin begeistert, bei By Norse Music für die Veröffentlichung von The Cartographer unter Vertrag zu stehen. Ich habe enormen Respekt vor ihrer Bereitschaft, diejenigen von uns zu unterstützen, die sich nicht so einfach kategorisieren lassen oder die in verschiedenen Genres arbeiten. Sie arbeiten mit einigen erstaunlichen Musikern zusammen, die ich wirklich bewundere und von denen ich viel Inspiration nehme, und es ist eine Ehre für mich, für The Cartographer, in dieser angesehenen Familie aufgenommen zu werden.“

Jetzt, wo sie in ganz Europa und international auf Tournee ist, beginnt Jo das Jahr 2022 mit ihrem bisher ehrgeizigsten Projekt. Im April wird sie auf dem international renommierten Roadburn Festival auftreten und ein Auftragswerk des Festivals aufführen. Das Stück mit dem Titel The Cartographer war ursprünglich für die Ausgabe 2020 geplant, wird nun aber im kommenden April im 013 in Tilburg, Niederlande, aufgeführt werden. The Cartographer erkundet den Raum, in dem sich klassische Instrumentierung und zeitgenössische Heavy Music überschneiden.

Mit den Worten von Jo Quail: „Was macht Musik schwer? Als Künstler und Komponist, der sowohl in der klassischen als auch in der zeitgenössischen Musik zu Hause ist, bin ich der Meinung, dass das Konzept der Schwere in der Musik durch die Intention des Komponisten und die Art der Darbietung bestimmt wird. Heaviness ist wohl ein emotionales Konzept, das weit über die Grenzen von Lautstärke, Geschwindigkeit und Instrumentierung hinausgeht.“

Aufgrund von Verzögerungen bei der Live-Premiere des in Auftrag gegebenen Projekts erhielt Jo die Möglichkeit, The Cartographer mit Hilfe des PRS Women Make Music Award aufzunehmen. The Cartographer wurde in Holland in den Groenland Studios mit dem gesamten Ensemble der beteiligten Musiker aufgenommen und wird im Mai dieses Jahres als Studioalbum veröffentlicht. Ein unglaublicher Meilenstein, der aber noch viel mehr für die Zukunft in Aussicht stellt.

Als Jo Quail das Werk komponierte, beschloss sie sofort, für Posaunen zu schreiben, und zwar für acht Mitglieder des renommierten niederländischen Ensembles The New Trombone Collective. Das erste, was ihr vorschwebte, war die Gegenüberstellung einer Solovioline mit einer riesigen Welle von Blechbläsern, und die Form von The Cartographer entstand aus dieser Klangwelt. Sie komponierte für ein umfangreiches Orchester-Schlagzeug (einschließlich des größten Tamtam, das sie auftreiben konnte!) und nahm sich selbst am elektrischen Cello auf, wobei sie ihr übliches Setup mit Live-Looping, einem Pianisten und zwei Sängern einsetzte, wobei beide Teile mit und speziell für diese einzelnen Sänger geschrieben wurden.

The Cartographer ist ein Stück, das aus Prosa in fünf Phrasen besteht, wobei jede Phrase eine Absicht für die verschiedenen Sätze enthält. Jede dieser musikalischen Phrasen ist durch das Tonhöhensystem des Künstlers gegliedert und bildet das musikalische Motiv, auf dem das gesamte Werk basiert. Dieses Motiv wird in der ersten Solovioline vollständig wiedergegeben.

Jo Quail kommentiert: „Die Musik, die ich schreibe, neigt dazu, sich weiterzuentwickeln, selbst nachdem ich sie aufgenommen und veröffentlicht habe, und da ich unerwartet die zusätzliche Zeit hatte, die ich mit The Cartographer verbringen konnte, konnte ich meine Verbindung zu ihr vertiefen. Es ist auf eine Art und Weise gewachsen, die bedeutet, dass die Punkte auf der Seite zwar unverändert bleiben, aber es ist irgendwie nicht ganz dasselbe Stück, das ich 2020 präsentiert hätte, aber es erzählt die gleiche Geschichte – ich hoffe, besser!

„Ich neige dazu, eine ganz bestimmte Struktur im Kopf zu haben, wenn ich mit dem Schreiben beginne, und das gilt besonders für The Cartographer – ich kann dann intuitiver arbeiten, um die Erzählung innerhalb dieses Rahmens zu malen. Es gibt immer eine Erzählung oder Geschichte, die ich erzähle, und die Zuhörer werden ihre eigene Geschichte aus dem erschaffen, was sie hören – das liebe ich.“

Jo Quail – Tourdaten 2022

27.05.22 – Dunk! Festival

20.08.22 – Arctangent Festival

07.10.22 – Amplifest 2022

17.12.22 – Bataclan, Paris (FR) w/ Alcest

… mehr folgt