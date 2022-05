The Boppers: veröffentlichen neues Video „Motorbikin'“

The Boppers veröffentlichen ihr brandneues Musikvideo zur Single Motorbikin‘ vom kommenden Album White Lightning.

Das Video ist eine Liebeserklärung ans Motorradfahren, und Matte von den The Boppers sagt darüber wie folgt: „Der Frühling ist hier, die Straßen sind leergefegt, also fühlte es sich sehr passend an, ein Schwarz-Weiß-Video zu machen, um das richtige Gefühl rüberzubringen, das die Freiheit auf zwei Rädern bedeutet!“

Das Video wurde am 22. April in Stockholm aufgenommen und von Hans Erkendal und Leo Josefsson in den House of Wizard-Studios produziert. Das Video wird auch auf einer größeren Leinwand präsentiert bei der Drive-In-Rockabilly-Party in Vimmerby am 14. Mai, zusammen mit einer The Boppers-Dokumentation und einer The Boppers-Liveshow!

Motorbikin‘ wurde von Chris Spedding geschrieben und ist die zweite Single vom kommenden neuen Album. Das Album White Lightning wurde von Tomas Skogsberg produziert und ist bereit für den Release am 01. Juli.