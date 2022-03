The Boppers: feiern 45 Jahre Bandgeschichte mit einer brandneuen Veröffentlichung

The Boppers gehören zu weltweit populärsten Doo-Wop / Rock´n´Roll-Acts

2022 feiern sie 45 Jahre Bandhistory mit einem brandneuen Album.

Auf White Lightning finden sie sich quasi am Anfang wieder, öffnen aber zugleich neue Türen.

The Boppers haben eng mit Sulo (Sänger und Frontmann der Diamond Dogs), der musikalischen Freundin Eva Eastwood (schwedischer Rockabilly/Country-Star) beim Songwriting zusammengearbeitet und den legendären Produzenten Tomas Skogsberg (The Hellacopters, Backyard Babies etc.) für den passenden Sound verpflichtet.

Es beginnt mit einem mitreißenden Cover von Chris Speddings 1975er Juwel Motorbikin‘, was die Messlatte für den Rest schon mal richtig hochlegt. Aber niemand wird enttäuscht sein. White Lightning ist ein Album, das eine Band zeigt, die ihre 45-jährige Geschichte und ihr musikalisches Interesse und Wissen zu einem echten Hitfeuerwerk kondensiert. Chris Spedding erwidert den Gefallen, indem er sich ihnen auf Teddyboys Are Back auf einer Gene-Vincent-Twangy-Gitarre anschließt.

The Boppers zollen auch dem Punk ihren Tribut, indem sie das Generation-X-Cover King Rocker in einen Jungle Hop verwandeln, und Nicke Andersson von The Hellacopters drückt mit feurigen Soli dem 60s-Style-Hit Callous Rain und dem Klassiker Motorbikin‘ seinen Stempel auf.

White Lightning ist ein Album, auf dem The Boppers beweisen, dass sie immer noch eine Band sind, mit der man rechnen muss. So frisch klang diese Legende lange nicht mehr. Es ist ein Album für alte Fans und neue Anhänger.

Nach 45 Jahren klingen sie hungriger denn je.

The Boppers tragen die Fackel des ursprünglichen Rock´n´Roll mit Stolz weiter, und sie strahlt so hell wie nie zuvor.

Callous Rain ist die erste Single des kommenden Albums. Es ist eine düstere Hymne über die unausweichlichen Bedingungen des Lebens, die mit ihren wunderschönen Harmonien an die Blütezeit der Walker Brothers erinnert. Ein 60er-Feeling, das durch das herzblutige Gitarrensolo von Nicke Andersson von The Hellacopters unterstrichen wird.

www.theboppers.se

www.facebook.com/theboppersofficial