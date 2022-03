Mit Into The Night veröffentlichen die Schweden heute ihre dritte Single vom neuen Album Death Is But A Door.

„Into The Night ist ein Stück mit schillernden Riffs, duellierenden Gitarren und großen Refrains, das dich auf eine Reise weit über das Mondlicht hinaus mitnimmt“, kommentiert die Band.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: