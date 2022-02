Spiral Skies: veröffentlichen ihre neue Single „Somewhere In The Dark“

Spiral Skies sind eine Rockband aus Stockholm, deren Musik sich am ehesten mit „On Other Planets Kinda Rock“ beschreiben lässt. Angeführt von der charismatischen Sängerin Frida, deren Stimme schon mit Grace Slick und Kate Bush verglichen wurde, ist der Sound von Spiral Skies eine feine Mischung aus psychedelischem Rock der 70er und Heavy Metal der 80er-Jahre, mit vielen Einflüssen aus Doom, Folk und Fuzz, die alle zu einem dunklen und wirbelnden Gebräu vermischt werden.

Mit Somewhere In The Dark veröffentlichen die Schweden ihre zweite Single vom neuen Album Death Is But A Door.

„Der Song handelt von der Dunkelheit, die unsere Mitmenschen umgibt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wir arbeiten zusammen, leben Seite an Seite, als Freunde und Nachbarn, aber wir können nie wirklich wissen, welche Dunkelheit sich hinter ihren Fassaden verbirgt und welche bösen Aktivitäten irgendwo im Dunkeln stattfinden…“ kommentiert Sängerin Frida.

Spiral Skies verzaubern ihr Publikum und ihre Zuhörer seit 2015 und veröffentlichten 2018 ihr hochgeschätztes Debütalbum Blues For A Dying Planet.

Die Band erlangte viel Aufmerksamkeit für ihren einzigartigen Musikstil, der viele verschiedene Elemente wie Melancholie, schnelles Riffing und geschwärzte Surf-Gitarren kombiniert. Die Band spielte auf dem Sweden Rock und tourte durch Europa und eröffnete für verschiedene Acts wie High On Fire, Orange Goblin und Truckfighters, um nur einige zu nennen.

Im Mai 2021 begab sich die Band ins Studio Ryssviken (Tribulation, Lucifer, Dead Lord), um zusammen mit dem Produzenten Emil Drougge ihr zweites Album Death Is But A Door aufzunehmen, das am 25. März 2022 über AOP Records erscheinen wird.

Artwork von Jonathan Hultén (ex-Tribulation).

Death Is But A Door Tracklist:

1. The Endless Sea

2. While The Devil Is Asleep

3. Into The Night

4. Somewhere In The Dark

5. Heart Of Darkness

6. Nattmaran

7. Time

8. Mirage

9. Mirror Of Illusion

10. Holy Roses (Bonustrack)*

11. While The Devil Is Asleep – Live Demo (Bonustrack)**

* Digipak & 7″ Bonutrack only

** 7″ Bonustrack only

Das neue Album erscheint als Gatefold LP + Bonus 7″, Digipak (lim.500) und digital.

Die Bonus 7″ und der Digipak Bonustrack werden nur auf der ersten Pressung erhältlich sein.

Line Up:

Frida – Vocals

Dan – Guitars

Eric – Bass

Daniel – Drums

Sonny – Guitars

https://www.facebook.com/spiralskies

https://spiralskies.bandcamp.com/