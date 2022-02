H.E.R.O.: die poppigsten Rocker Dänemarks mit neuer Single

Nach zwei, vor allem in Japan erfolgreichen Alben und dem Einzug in die Airplay-Charts in Deutschland, meldet sich die dänische Rockband H.E.R.O. mit ihrem dritten und zugleich härtesten Album Alternate Realities zurück.

Sänger & Gitarrist Christoffer Stjerne verarbeitet auf dem aktuellen Longplayer die Trennung von seiner Familie in der gewohnten Mischung aus Rock und Metal, gepaart mit unglaublichen Hooklines, die jedem Pop-Song gut zu Gesicht stehen würden. Die erste Single aus ihrem im März erscheinenden Album heißt Lead The Blind. Eine Mischung aus Coldplay und Metallica, die sich sofort in die Gehörgänge einbrennt.

Das neue Album Alternate Realities wird am 18. März veröffentlicht.

Sänger und Gitarrist Christoffer Stjerne gibt einen Einblick in die Herangehensweise an das neue Album:

„Uns wurde oft gesagt, dass wir entweder zu poppig für die Rockfans oder zu rockig für das Pop-Publikum sind. Eigentlich haben wir immer gedacht, dass unsere Bandbreite eine Stärke ist, aber diesmal wollten wir unsere Rock- und Metal-Seite von Anfang bis Ende zeigen. Das haben wir vorher noch nie gemacht.“

