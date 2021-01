H.E.R.O.: veröffentlichen neue Single „Bad Blood“

Zu Beginn des Jahres möchten wir ein echtes Schmankerl für alle Alternative Rock Fans vorstellen: H.E.R.O. aus Kopenhagen präsentieren mit Bad Blood ihre neue Single in GSA am 15. Januar 2021.

Das dänische Trio muss den Vergleich mit Bands wie Three Days Grace und Foo Fighters nicht scheuen, denn sie besitzt das kreative Potenzial, Rockmusik einzigartig zu interpretieren um das Genre in eine neue Richtung zu bewegen. In ihrem Sound verbinden sie poppige Melodien mit Rock-Riffs und Harmonien à la Queen um etwas Neues zu schaffen. So sollte harter, moderner Rock heute klingen!

Hier geht’s zum offiziellen Video:

Die Band bekam bereits 2019 für ihr Debütalbum Humanic sehr gute Kritiken. Das Album erzielte eine hohe Medienaufmerksamkeit und generierte eine starke Fanbasis innerhalb und außerhalb von Dänemark. Mit über einer Millionen Streams allein bei Spotify, zig Rotationen im dänischen Radio sowie einer #1-Platzierung in den japanischen Airplay-Charts mit dem Song Superpowers haben H.E.R.O. einen großartigen Karriere-Start hingelegt.

Die Band besitzt das kreative Potenzial, Rockmusik einzigartig zu interpretieren um das Genre in eine neue Richtung zu bewegen. In ihrem Sound verbinden sie poppige Melodien mit Rockriffs und Harmonien à la Queen um etwas Neues zu schaffen. H.E.R.O. geht es darum, sich zu trauen, ausgetretenden Pfade zu verlassen und schlicht „es anders zu machen“.

H.E.R.O. eroberten Japan, als sie auf dem prominenten Hokou Music Fest spielten, gefolgt von einer Support-Tour für den Guns n’ Roses Gitarrenhelden Slash durch das Reich der aufgehenden Sonne. Die Veröffentlichung des Debütalbums Humanic im Jahr 2019 brachte die Band an die Spitze der japanischen Album-Charts und auch das zweite Album Bad Blood hat international überzeugt.

Jetzt sind H.E.R.O. bereit für die nächste Runde, die sie mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single Bad Blood einläuten. Der Vorgänger Avalanche konnte bereits die Deutschen Airplay-Charts erobern.

„Während der Rock härter ist als je zuvor, sind die Pop-Elemente noch melodischer geworden. Die Leute haben immer gesagt, dass wir schizophren sind, aber ich schätze, dass wir jetzt bereit sind, uns zu verpflichten“, sagt Leadsänger Christoffer Stjerne.

Die neue Single Bad Blood von H.E.R.O. erscheint am 15. Januar 2021 bei Mermaid Records/Sony Music Japan.

H.E.R.O. sind:

Anders Kirkegaard – Drums

Christophorus Stjerne – Vocals

Søren Itenov – Guitar

