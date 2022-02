Painkiller Party: mit neuem, furiosem Musikvideo

Breaking News! Hier ist das neue Musikvideo der Elektro-Pornocore-Band Painkiller Party. Sowohl Metal- als auch Mainstreammedien sind vor lauter Wut über die schiere Existenz der Band geplatzt und streifen nun als Zombies durch die Gegend, die versuchen, die Band zu fangen, um sie endgültig auszulöschen. Zum Glück ist das nur der Inhalt des neuen Musikvideos Still Fucking True… Oder etwa nicht?

Das Grande Finale ist die Fortsetzung des Musikvideos We‘re So Fucking True vom 2019er-Debütalbum der Band. Still Fucking True wurde in The Escape Room Hannover gedreht, gemeinsam mit leidenschaftlichen Gastschauspielern aus Deutschland, Österreich und den USA.

Die Fucking True-Lieder haben eine besondere Bedeutung für die Band, weshalb der Text zu Still Fucking True echte Pressezitate, echte Kommentare und echte Drohungen beinhaltet, die die Band dafür erhalten hat, einfach die Musik und die Dinge zu tun, die sie lieben. Der Song beginnt folgendermaßen:

What the heck is this kind of music

No rhythm, no harmony, confusing

This band is so fricking stupid

I wish I could kill or at least bruise them

„Ja ja, wir haben auch schon mal eine Morddrohung bekommen“, sagt Drummer und Gitarrist Noel. Weiter heißt es:

Oh, the electronics are so annoying

How can anyone be enjoying

Breakdowns with children rhymes

Immature porn humour in every line

Do they really think this is funny

Who would pay just a cent of their money

To hear this musical tumour

Or am I just too dumb to understand their humour?

„Wenn ein Review anfängt mit ‚Wer beim Bandnamen an Judas Priest denkt‘“, so Growlerin Josefine, „dann vervollständige ich in meinem Kopf schon direkt: Dann bist du ein alter weißer Mann, der mein Genre nicht mal kennt und deshalb nicht wirklich die Kompetenz besitzt, darüber zu urteilen. Ich meine, ich kenne Judas Priest nicht mal, ich habe noch nie ein Lied dieser Band gehört. Wir haben uns noch nie als Metal identifiziert, aber trotzdem vergleichen uns manche Menschen mit 50 Jahre alten Bands und denken, sie haben die Entscheidungshoheit darüber, welche Band existieren darf und welche nicht.“

Und deshalb ist es nun an der Zeit für den großen Showdown…

(und zum besseren Verständnis die Vorgeschichte im Videoteaser:)

https://youtu.be/6z60Q003-JU