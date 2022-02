WeLive: Konzertfilm mit Tuys in Kehl – Kulturhaus erstrahlt in Schwarzweiß

Die mittlerweile überregional etablierte Web-Serie WeLive hat für ihre bereits 12. Episode Halt im Kulturhaus Kehl gemacht. Mit der luxemburgischen Band Tuys stand eine international erfahrene Newcomer-Band im Mittelpunkt. Erstmals in der Geschichte von WeLive wurde der gesamte Film in Schwarzweiß produziert.

Eine zehn Meter hohe Hebebühne steht vor dem Kulturhaus Kehl. Oben steht Marcel Holzapfel und schraubt an einem Videoprojektor. Der Beamer soll während des Konzertes Muster und Filmausschnitte auf die Glasscheibe im dritten Stock des Kulturhauses projizieren. “Das ist wirklich ein cooler Effekt”, freut sich Holzapfel, der im WeLive-Team für die Ausrichtung der Hebebühne und verschiedene Arbeiten an der Bühnentechnik zuständig ist. Es ist ein großes Team, das im November zwei Tage lang am Film arbeitet. Neben sechs Kameramännern des punchline studios auch acht Ehrenamtliche der Lahrer Rockwerkstatt und drei Mitarbeiter vom Kulturamt Kehl. Alle packen mit an – für den ersten Schwarzweiß-Film der WeLive-Serie.

Bodennebel, Hebebühne und Projektionen

Die Veröffentlichung am Sonntagabend zeigt den Grund für den Aufwand von selbst. Wie immer hat sich das WeLive-Team für seine Protagonisten etwas Besonderes ausgedacht. Die luxemburgische Rockband Tuys performt nicht auf der Bühne des Kulturhauses, sondern direkt vor der großen Glasfront – die von außen mit dem Projektor beleuchtet wird. So entsteht eine sphärische Tiefe, die das Setdesign noch verstärkt. Drinnen wabert Bodennebel durch den Saal, große Leuchtkugeln hängen zwischen den Künstlern und blenden zur Musik auf. Rockwerkstatt-Präsident Wolfgang Richter und Adrian Schaub von Schaub Licht&Ton bedienen die Regler am Licht- und Tonpult.

Begleitet von zehn Kameras der Produktionsfirma punchline studio der Brüder Pirmin und Maik Styrnol spielen Tuys Stücke von ihrer aktuellen EP und dem neuen Album, das demnächst erscheinen wird. “Die Band ist absolut großartig”, so Produzent und Regisseur Pirmin Styrnol. Gemeinsam mit Julien Schaffhauser vom Kehler Kulturamt hat er rund ein Jahr lang an der Umsetzung des Projektes gearbeitet. Finanzierung, Terminplanung, Regievorbereitungen – die Macher überlassen nichts dem Zufall. “Ohne die Unterstützung der Bürgerstiftung Kehl, der Carl-Friedrich Geiger Stiftung und des Kulturamtes Kehl hätten wir das Projekt nicht in dieser Form umsetzen können”, zeigt sich Styrnol dankbar.

“WeLive ist ein sehr innovatives und fortschrittliches Format”, so Julien Schaffhauser vom Kulturamt Kehl. “Es zeigt auf, welche künstlerischen und kreativen Potenziale in unserer Region und deren Menschen stecken.”

Große Schwarzweiß-Show im Kulturhaus

Erst nach mehrmonatiger Postproduktion ist der Film bereit zur Aufführung. Ein besonderer Film, denn erstmals in der Geschichte von WeLive ist der Konzertfilm gänzlich in Schwarzweiß gehalten. “Wir wollten damit eine gewisse Unwirklichkeit herstellen”, so Maik Styrnol, der neben der Regie auch für den Schnitt und das Mixing und Mastering verantwortlich ist. “Schwarzweiß entführt uns einfach ganz schnell in eine surreale Welt – und das passt einfach wunderbar zur Musik von Tuys .” Die Band selbst war von der Idee sofort begeistert. Dass die Idee aufging, zeigt das neue Werk des WeLive-Teams eindrucksvoll. Der gesamte Film ist bereits auf www.welive-festival.com und auf dem YouTube-Kanal von WeLive abrufbar und wurde schon mehrere tausend Mal angesehen.

Infos zu WeLive: Die bereits zu Beginn der Corona-Pandemie als Kultur-Initiative gegründete Konzertfilm-Serie WeLive setzte von Beginn an auf professionell produzierte Konzertfilme anstelle von Livestreams und zog so hunderttausende Online-Zuschauer in ihren Bann. Mit zehn bis 15 Kameras und in einer vielwöchigen Postproduktion produziert das Filmteam der Brüder Pirmin Styrnol und Maik Styrnol gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Lahrer Rockwerkstatt e.V. und ihrem Kooperationspartner Schlachthof Lahr rund einstündige Konzertfilme mit Künstlern verschiedenster Genres, die noch vor dem großen Durchbruch stehen. Finanziert wird das Projekt über Sponsoren und Stiftungen sowie den Innovationsfonds Kunst 2021 des Landes Baden-Württemberg und sehr viel ehrenamtlicher Arbeit. Alle Protagonisten erhalten für ihre Auftritte in den aufwändigen Filmen eine Gage. Die Filme selbst stehen unter www.welive-festival.com zum kostenlosen Stream bereit und sollen den Musikern auch in Zukunft als digitale Visitenkarte dienen