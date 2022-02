Ochmoneks: die Vinyl zum Album „Gegenwind“ erscheint am 18.03.22

Letztes Jahr haben Ochmoneks ihr neues Album Gegenwind veröffentlicht!

Und die Jungs aus Düsseldorf stiegen damit auf Platz 88 der offiziellen deutschen Albumcharts ein!

Damals leider noch ohne Schallplatte. Das wird jetzt folgerichtig nachgeholt!

Am 18.03.2022 ist es nun endlich so weit: Gegenwind erscheint in der limitierten Clear Yellow Vinyl Version!

Original „Ton“ der Band:

„DANKE an alle geduldigen Vinyl-Fans, die wir im Oktober vertrösten mussten. Es lag nicht in unserer Hand. Umso dankbarer waren wir, als in der letzten Woche die ersehnte Post aus Schweden kam. Denn dort befindet sich das Presswerk – und es hat echt ganze Arbeit geleistet. Wir sind heavy in love mit dem Ergebnis. Auch optisch übrigens. Also ran an die Scheibe!“

Hier geht’s zur Vinyl: KLICK

Hier geht’s zur Webseite: KLICK