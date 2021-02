Drakkar Entertainment: Newsletter – 02-I/2021

Ochmoneks – Frischer Punkrock für Drakkar

Seit dem 31.01.21 ist es jetzt auch offiziell bekannt: Wir begrüßen Ochmoneks als neusten Teil unserer Drakkar Familie.

Wir freuen uns sehr über den Zuwachs der vier Düsseldorfer.

Am 01.10.21 erscheint das dritte Studioalbum Gegenwind auf Drakkar Entertainment.

Und um die Wartezeit bis dahin nicht ganz so lang werden zu lassen, könnt ihr euch das gute Stück auch schonmal vorbestellen.

Stunde Null – Wie Laut Die Stille Schreit auf Platz 11 in den Charts

Wow. Unsere Jungs von Stunde Null sind mit ihrem Album Wie Laut Die Stille Schreit auf Platz #11

in den offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen. An dieser Stelle sagen wir nicht nur herzlichen Glückwunsch an Stunde Null, sondern auch ein riesengroßes DANKE an alle Käufer & Streamer, die das ermöglicht haben.

Wie Laut Die Stille Schreit gibt es als Digipak, limitiertes Vinyl oder ihr sichert euch noch eine der streng limitierten Fanboxen. Ihr könnt alle Artikel unter folgendem Link bestellen:

Letzte Instanz – Heilig Re-Release auf Drakkar Entertainment

Immer wieder für eine Überraschung gut und sich dabei stets treu bleiben – das ist der musikalische Kern von Letzte Instanz. Denn auch wenn man mit jedem Album unverschämt modern klingt, so hört man vom ersten Ton, dass es die Band um Sänger Holly Loose ist.

Letzte Instanz sind deshalb mit ihrem Musikstil Brachialromantik in Europa seit über 20 Jahren eine feste Größe für deutschsprachige Rockmusik und haben in ihrer Geschichte auch Maßstäbe für zahlreiche junge Bands des Gothic Rock gesetzt.

Heilig – das zweite Album der als Trilogie angekündigten Reihe ist schnell, direkt, brachial und nimmt sich doch viel Zeit für romantische Zwischentöne. Diese Band will mit dem Re-Release immer noch die Welt retten und stellt das in zwölf kraftvollen Songs unter Beweis.

Vorbestellbar ist das Album ab dem 12.02.21 in allen gängigen Stores.

V!va – Videopremiere Neue Hymnen. Neue Lieder.

V!va melden sich zurück.

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, veröffentlichen die die 4 Franken am 12.02.21 ihre neue Single Neue Hymnen. Neue Lieder.

Passend dazu gibt erscheint am Valentinstag, 14.02.21 um 19:30 Uhr das passende Musikvideo.

Wir freuen uns!

