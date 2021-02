Imperia: veröffentlichen erste Single vom neuen Album

Die Symphonic Metaller Imperia werden am 26.03.2021 bei Massacre Records ihr neues Album The Last Horizon veröffentlichen!

Die Band hat bereits das Coverartwork sowie die Tracklist des Albums veröffentlicht. Nun präsentieren sie die erste Single!

Starlight kann ab heute gestreamt werden und hat auch ein offizielles Video mit im Gepäck, das ihr euch hier anschauen könnt:

The Last Horizon wurde von Jacob Hansen gemischt und gemastert, und wird als 2-CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein. Hier kann man das Album vorbestellen bzw. es sich vormerken » https://lnk.to/thelasthorizon

Imperia – The Last Horizon

Pre-order » https://lnk.to/thelasthorizon

CD 1

1. Dream Away

2. Starlight

3. To Valhalla I Ride

4. Flower And The Sea

5. Blindfolded

6. While I Am Still Here

CD 2

1. Only A Dream

2. Where Are You Now

3. I Still Remember

4. Dancing

5. My Other Half

6. One Day

7. I Send You My Love

8. Let Down (Piano Version)

Symphonic Metal / Gothic Metal

2-CD Digipak • Digital

Release: 26/03/2021

Quelle: Massacre Records