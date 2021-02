Velvet Viper: enthüllen Tracklist ihres neuen Albums

Die Metalband Velvet Viper um Jutta Weinhold und Holger Marx wird am 23.04.2021 ihr neues Album Cosmic Healer bei Massacre Records veröffentlichen.

Nun hat die Band die Tracklist des Albums veröffentlicht – sie ist unten zusammen mit dem Coverartwork verfügbar, das von Manfred Smietana / MS Art Design gestaltet wurde.

Die Songs vom Album wurden von Ralf Basten gemischt und von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert.

Cosmic Healer wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in verschiedenen Farben sowie in digitaler Form erhältlich sein. Hier kann das Album bereits vorbestellen bzw. vormerken » https://lnk.to/cosmichealer

Am 25.02.2021 wird die erste Single vom Album erscheinen.

Velvet Viper – Cosmic Healer

Pre-order » https://lnk.to/cosmichealer

CD Digipak

1. Sword Sister

2. Let Metal Be Your Master

3. Cosmic Healer

4. Holy Snake Mother

5. Voice Of An Anarchist

6. Sassenach

7. Osiris

8. On The Prowl

9. Long Shadows

10. Darkness Of Senses

11. Götterdämmerung (Acoustic Version)

Heavy Metal

CD Digipak • Ltd. Vinyl LP • Digital

Release: 23/04/2021

Velvet Viper Live

21.04.2021 DE Mannheim – 7er Club

22.04.2021 DE München – Backstage

24.07.2021 DE Hannover – Chez Heinz

31.07.2021 DE Osnabrück – Bastard

01.10.2021 DE Dresden – Skull Crusher

http://www.velvet-viper.de

https://www.facebook.com/VelvetViper

https://www.instagram.com/velvetviperband

https://www.youtube.com/user/juttaweinhold60

https://spoti.fi/2HiA9Cn

Quelle: Massacre Records