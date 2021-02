Source Of Rage: haben am 29.01. ihre neue Single „Aware“ veröffentlicht

Es gibt ja sicherlich viele Bands, in denen Mitglieder irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert sind. Das Quartett Source Of Rage aus Gronau legt die Messlatte hier aber ziemlich hoch, denn drei der vier Mitglieder sind Brüder. Nach der Debüt-EP antagonize aus 2015 und dem Debütalbum Realise The Scope aus 2017 konnten sich die Jungs beim letzten Deutschlandfinale des Wacken Open Air Metal Battle in 2019 den ersten Platz erspielen. Dem folgten dann Auftritte beim Wacken Open Air und beim Dong Open Air, wo sie neben namhaften Bands auf die Bühnenbretter durften. Aktuell laufen gerade langsam die Arbeiten zum nächsten Album an, und um die Wartezeit nicht allzu lang werden zu lassen, haben Source Of Rage am 29.01. ein Video zu ihrer neuen Single Aware veröffentlicht. Der Song wurde mit Lasse Lammert in den LSD-Studios Lübeck aufgenommen. Der Kontakt zu Lasse, der zum Team des Wacken Music Camp gehört, entstand durch die Teilnahme am Wacken Open Air Metal Battle. Das Video stammt von David Hambach (BilDHauer Filme), der auch schon die letzten Videos für Source Of Rage produziert hat.

Der Songtitel Aware fasst in einem Wort zusammen, worum es in dem Song geht. So kennt es sicherlich jeder, der einmal ein bestimmtes Ziel vor Augen hatte und darauf hingearbeitet hat, dass man irgendwann auf diesem Weg Entscheidungen treffen muss. Setzt man sich über alle Bedenken und vielleicht auch Skrupel hinweg, um sein Ziel zu erreichen, oder bedenkt man auch eventuelle Folgen einer Entscheidung, erreicht dadurch aber vielleicht das Ziel nicht? Auch in der heutigen schnelllebigen Zeit hat ein Tag nur 24 Stunden, in denen man vielleicht viele Entscheidungen treffen muss, über deren Tragweite man sich aber immer bewusst sein sollte. Musikalisch haben die Jungs das in einem Uptempo-Song umgesetzt, bei dem es mich auf jeden Fall schon mal wundert, dass sie nur einen Gitarristen haben, denn die Gitarre ist mal richtig fett, und Oliver entlockt den Saiten da einige sehr coole Riffs. Und bei der Leistung der Rhythmusfraktion mit Thilo und Riko kann man ja eigentlich gar nicht anders, als ordentlich zu headbangen. Mit Marko haben Source Of Rage einen richtig guten Shouter, der sich mit seinem rauen Gesang durch den Song raspelt und im Chorus perfekt durch Klargesang ergänzt wird. Zu hören ist Aware auf den diversen Streamingplattformen, und hier gibt’s das Video:

Hier noch mal alle wichtigen Infos im Überblick:

Artist: Source Of Rage

Herkunft: Gronau, Deutschland

Single: Aware

Genre: Melodic Groove Metal

Release: 29.01.2021

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/sourceofrage/

Bandmitglieder:

Gesang – Marko Krause

Gitarre – Oliver Roffmann

Bassgitarre und Backgroundgesang – Thilo Krause

Schlagzeug – Riko Krause

Quelle: Source Of Rage