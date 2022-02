10 Years: kündigen die Veröffentlichung von „Deconstructed“ für den 04.03.2022 an

10 Years und Mascot Records/Mascot Label Group kündigen mit zwei Songs die Veröffentlichung von Deconstructed für den 4. März 2022 an. Das Album enthält 19 Alternate Takes der beliebtesten Songs der Band aus ihrer 20-jährigen Karriere. Die zwei Songs, die vorab veröffentlicht werden, sind Wasteland (Alternate Take): https://youtu.be/-D7QTNOAGuI und The Unknown (Alternate Take):

Die komplette Trackliste von Deconstructed ließt sich wie folgt: Halos, Lucky You, Say Goodbye, The Unknown, I Wish, Waking Up, Patiently, Seasons To Cycles, Survivors, Running In Place, Knives, Soma, Fix Me, Fault Line, 11AM (Daydreamer), Planets I, Dying Youth, One More Day und Wasteland.

Gitarrist Brian Vodinh über die Entstehung des Albums: „Die Idee zu Deconstructed begann als reine Akustikperformance, also nur Matt und ich mit Akustikgitarren. Die Dinge gerieten aber schnell außer Kontrolle, als ich begann, die Songs um zu arrangieren, damit sie in ein akustisches Gewand passten. Mir kam zum Beispiel die Idee Passagen mit dem Klavier zu spielen. Durch die Hinzunahme weiterer Instrumente wurde es zu einem der herausforderndsten, aber auch erfreulichsten Projekte, die wir je in Angriff genommen haben. Deconstructed ermöglicht es dem Hörer, diese Songs auf eine neue Art und Weise zu entdecken.“

Sänger Jesse Hasek fügt hinzu: „Die Deconstructed-Versionen dieser Songs haben mich wirklich emotional getroffen. Es war ein ganz anderes Gefühl, über die Orchestrationen zu singen, die Brian und Matt für diese Songs geschaffen haben. Es fühlte sich wirklich intim an, und als hätten sie wirklich einen Weg für meine Stimme in diesen Arrangements geebnet. Ich hoffe, die Leute können diesen neuen Geist in ihnen finden, den wir zu vermitteln versuchten.“

Die Veröffentlichung von Deconstructed folgt auf das letzte Studioalbum Violent Allies. Die Leadsingle The Shift wurde über 9,5 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, mit über 16 Millionen kollektiven Streams auf allen Plattformen. Repertoire aus dem Album wurde 15,8 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, während die kollektiven Streams auf allen Plattformen 30 Millionen übersteigen. Hier das offizielle Musikvideo zu The Shift: https://youtu.be/yo-7PuzG97Y.

Das Original von Wasteland von 2005, wurde alleine auf Spotify über 80 Millionen Mal gestreamt.

Mehr zu 10 Years:

Fast zwei Jahrzehnte lang haben 10 Years sich selbst und den modernen Rock in Richtung Evolution getrieben. Das 2005 erschienene Album The Autumn Effect, das in den USA Goldstatus erreichte, brachte den Hit Wasteland hervor, der sowohl Platz 1 in den Active Rock Radio- als auch in den Billboard Alternative Songs Charts erreichte. Mit Division [2008], Feeding The Wolves [2010] und Minus The Machine [2012] folgten drei weitere Alben, die in den Top 30 der Billboard Charts landeten.

(How to Live) As Ghosts, das 2017 erschien, markierte die Wiedervereinigung von Jesse, Brian und Matt und war ein großer Erfolg. Das Album schaffte es nicht nur in die Top 5 der US Top Hard Rock Albums Chart, sondern brachte auch den Hit Novacaine hervor. Die Single kletterte in die Top 5 der Billboard US Mainstream Rock Songs Chart und verzeichnete 22 Millionen Spotify Streams, neben 39 Millionen Streams über alle DSPs. Die Gesamtzahl der Streams aller Titel aus dem Repertoire von How To Live (As Ghosts) beläuft sich auf über 69,3 Millionen Plays. Auf dem Weg dorthin haben sie unzählige Headline-Shows ausverkauft und sind mit allen möglichen Bands auf Tour gewesen, von Korn, Deftones und Stone Sour bis hin zu Chris Cornell und Linkin Park. Das jüngste Album Violent Allies war ein weltweiter Erfolg mit mittlerweile über 30 Millionen Streams.

10yearsmusic.com

facebook.com/10yearsmusic