No Authority: Ska-Punk-Legende mit sensationellem Filmdebüt

Die selbsternannten „Pioniere des Ska Punk“, No Authority aus Lahr/Schwarzwald, haben am Sonntagabend ein sensationelles Konzertfilmdebüt gefeiert. Im Rahmen des Online-Musikfestivals „WeLive“ veröffentlichte die siebenköpfige Band einen rund 50Minuten langen Film als Facebook Live, der weit über 20.000 Zuschauer vor den Endgeräten fesselte. 10 Kameras waren in die aufwändige Filmproduktion involviert.

Der Konzertfilm beginnt im Skatepark direkt neben der Konzerthalle des Schlachthof Jugend& Kultur Lahr. No-Authority-Frontman Philip Warthmann fährt auf seinem Board lässig andere Kamera vorbei, winkt in die Linse: “Kommt mit!”, zeigt er an. Kameramann Lukas Karlfolgt dem charismatischen Frontman in die dunkel beleuchtete Halle. Dort wartenschemenhafte Gestalten in schummrigem Licht. Warthmann betritt die Bühne, schnallt sich die Gitarre um – und No Authority legt los. Was folgt, sind stampfende Beats, eingängigeMelodien und vor allem eines – unbändige gute Laune. No Authority um den charismatischen Warthmann und Posaunist Nicolas Scherger zeigen, dass digitale Konzerte durchaus eine Zukunft haben können. „Wir verstehen uns in erster Linie als Live-Band“, hatte Warthmann am Rande der Filmaufzeichnung vor einigen Wochen erklärt. „Unser Ziel ist es immer, das Publikum mitzureißen – also haben wir alles gegeben, um unsere Energie diesmal aus dem Konzertsaal in die Wohnzimmer zu übertragen.“ Die Produktion des Films ist Teil des mittlerweile als Online-Festival etablierten WeLive Musikfestivals, dessen Veranstalter sich in der Corona-Krise die Unterstützung der regionalen Kunst- und Kulturszene auf die Fahne geschrieben haben.