Fish (ex Marillion): finales Album „Weltschmerz“ erscheint am 25.09.2020

Gut Ding will Weile haben! Sein lang und mit Spannung erwartetes und finales Studioalbum Weltschmerz wird – nach mehreren Release-Verlegungen – nun endgültig am 25.20.2020 erscheinen!

Nach der ersten Single-Auskopplung des Songs Weltschmerz erscheint am 24.07.2020 eine weitere Single: Garden Of Remembrance ist ein wunderschön bewegendes und persönliches Lied des schottischen Sängers und gilt als der ergreifendste und persönlichste Moment des Albums. Eine wunderschöne Klavierballade, eingewickelt in ein mitreißendes Arrangement, das eine der besten Gesangsdarbietungen von Fishs langer und berühmter Karriere zeigt. 1990, zwei Jahre nach der Trennung von Marillion, mit denen Fish als Sänger zahlreiche Erfolge, darunter den Welthit Kayleigh, feierte, veröffentlichte er Vigil in a Wilderness of Mirrors. Sein Debüt als Solokünstler. Und was für eins! Das Album stürmte in die Top 10 der europäischen Albumchats und legte so den Grundstein für eine lange, erfolgreiche Solokarriere. Es folgten weitere 10 Alben mit denen er immer wieder Staub aufwirbelte und polarisierte. Fish war und ist einer der bekanntesten Vertreter des Progressive Rock. Der charismatische Schotte versteht es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Dabei ist Fish immer er selbst geblieben, ohne sich zu verbiegen oder sich Zwängen zu unterwerfen. Seine Musik steht für Authentizität, Qualität und Kreativität, fernab vom Mainstream.