Leise War Gestern… – Der Time For Metal Podcast: Bernie (Gitarrist und Bandmanager der Band Godslave) im Interview

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Shownotes

Der Podcast – Das Interview

Unser Podcast behandelt das Grundthema, was uns als Metal-Magazin besonders wichtig ist – den Metal. Hierbei bedienen wir uns bei jeder Art von Themen, welche in erster oder vielleicht auch zweiter Linie mit den Genres Metal & Rock (und deren Subgenres) zu tun haben könnten. In unserer Interviewreihe holen wir uns interessante Personalien in unser Studio und sprechen mit ihnen über ihre Arbeit in der Metalszene.

Gast

Unser heutiger Gast ist Bernie – er ist als Gitarrist und Manager für seine Band Godslave unterwegs. In Folge 5 verrät er uns, wer oder was hinter Green Zone Music steht, wieviel DIY hinter seinen Projekten steckt und was die Bands Icon und Slavery mit der aktuellen Truppe zu tun haben. Wir reden über das Re-Release von Out Of The Ashes / Into The Black und welche die meistgehörten Tracks der Band sind. Zusätzlich ist das Thema „Leidenschaft“ und die Zusammenarbeit mit Britta Görtz von Critical Mess beim Streaming vom Metal Frenzy Open Air.

Link zur Show: Unholywood – Livestream

Moderatoren

Wann erscheint die nächste Folge?

Der Podcast ist bis auf Weiteres für jeden zweiten Dienstag geplant – Folge 6 folgt am 11.08.2020

Dein Time For Metal-Podcast Team