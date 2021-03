Konzertfilmprojekt “WeLive On Tour”: erhält 50.000 € Förderung vom Land Baden-Württemberg

Die Erfolgsnachrichten um die Konzertfilm-Initiative WeLive reißen nicht ab. Das Land Baden-Württemberg hat nun bekannt gegeben, dass das überregionale WeLive-Format WeLive On Tour mit einem Zuschuss von 49.954 € gefördert werden wird. Die Jury des Innovationsfonds Kunst 2021 entschied sich aus 175 Projekten für die Corona-Initiative der Lahrer Rockwerkstatt e. V. in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma punchline studio. Noch im Jahr 2021 soll jetzt eine Staffel mit sechs Konzertfilmen aus Locations in ganz Baden-Württemberg mit Musikern unterschiedlichster Genres entstehen. Auch die Kulturämter Lahr und Friesenheim, sowie zwei Regionalstiftungen der Sparkassen und die Volksbank Lahr unterstützen das Projekt finanziell.

“Wir sind ehrlich gesagt ganz schön baff”, freut sich Rockwerkstatt-Präsident Wolfgang Richter im Namen des WeLive-Teams über die Wertschätzung. “WeLive On Tour wird eine Weiterentwicklung unseres WeLive Musikfestivals (www.welive-festival.com), mit dem wir seit letztem Frühjahr regionale Künstler unterstützen. Mit dem neuen Format möchten wir jetzt Künstler und Locations aus ganz Baden-Württemberg ins Rampenlicht stellen”, so Richter. Dafür können nun Kooperationspartner in verschiedenen Städten gesucht werden, in welchen die Rockwerkstatt gemeinsam mit dem Filmteam des punchline studios um die Lahrer Styrnol-Brüder groß angelegte Konzertfilme mit verschiedenen Künstlern produzieren wird. “Wichtig ist uns vor allem die Förderung von Talenten und Künstlern, die noch unter dem Radar fliegen”, so Bundestagskandidatin Heike Dorow (Grüne), die das Projekt von Beginn an mit organisierte. “Diese Musiker trifft die Corona-Krise derzeit besonders hart. Mit unseren Konzertfilmen sowie der Auftrittsgage möchten wir unseren Beitrag im kulturellen Kampf gegen Corona leisten”, so Dorow weiter.

Filmemacher produzierten bereits mit Deep Purple und Uriah Heep

Als Kooperationspartner für die Produktion der Filme hat sich die Lahrer Rockwerkstatt echte Profis ins Boot geholt: “Unser Kamerateam freut sich schon wie verrückt”, so Produzent Pirmin Styrnol vom Lahrer punchline studio, der gemeinsam mit seinem Bruder Maik Styrnol auch für die Regie verantwortlich ist und bereits Szenegrößen wie Deep Purple oder Uriah Heep vor der Kamera hatte. Pro Film planen die Filmemacher Aufnahmen mit mindestens zehn größtenteils bewegten Kameras und zudem jeweils eine mehrwöchige Postproduktion mit Schnitt, Mixing, Mastering und Colorgrading. So soll jeder Künstler und jede Location einen ganz eigenen Stil erhalten und bestmöglich in Szene gesetzt werden.

Bereits im Jahr 2020 hatten die Rockwerkstatt und das punchline studio mit ihrem WeLive Musikfestival für viel Aufsehen gesorgt und sechs hochgelobte Konzertfilme mit regionalen Künstlern veröffentlicht. Für ihr Engagement wurden die Macher im Dezember mit dem Deutschen Rock&Pop-Preis für die Förderung der deutschen Rock&Pop-Musik ausgezeichnet. Schon damals verzichteten die Styrnol-Brüder auf viel Geld für das Projekt – das ändert sich trotz Förderung auch bei WeLive On Tour erst mal nicht. So werden beispielsweise große Teile der Postproduktion nicht in Rechnung gestellt. Anders seien die aufwändigen Filmproduktionen nicht finanzierbar, so die Veranstalter der Lahrer Rockwerkstatt, die als ehrenamtliche Vereinsmitglieder ohnehin keine Gage beziehen – und das auch gar nicht wollen. Dem Verein geht es um den Erhalt und die Unterstützung der Kunstszene. In dieselbe Kerbe schlagen auch die Styrnol-Brüder. “Wir sehen das als ein Sponsoring für die Baden-Württembergische Kultur”, sagt Regisseur und Cutter Maik Styrnol vom punchline studio. “Wir sind genauso auf eine florierende Kulturszene angewiesen wie die teilnehmenden Musiker und unsere Sponsoren. Ohne Kultur würde unser Leben ganz schön traurig werden. Deshalb sind wir froh, dass wir mit unserer Initiative ein wenig helfen können.”

Das Line-Up steht noch nicht fest

Welche Bands und Künstler für die sechs Filme vorgesehen sind und in welchen Locations die Konzertfilme gedreht werden sollen steht indes noch nicht abschließend fest. Relativ sicher ist bereits: Wegen der Corona-Pandemie werden die Konzertfilmdrehs wohl nach wie vor ohne Publikum stattfinden.

Info zum Innovationsfonds Kultur 2021

Mit dem Innovationsfonds Kultur 2021 fördert das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 34 Projekte in Baden-Württemberg mit einer Summe von insgesamt 1,3 Millionen Euro. Die höchste Fördersumme pro Projekt liegt bei 50.000 €. Die Entscheidung über die Förderungen fällt eine unabhängige Jury. Neben der Lahrer Rockwerkstatt erhalten beispielsweise auch das Freiburger Kommunalen Kino, das Stuttgarter Theaterhaus und das Theater Eurodistrict BAden ALsace eine Förderung. Eine Liste der geförderten Projekte steht auf der Webseite des Ministeriums.

Quelle: punchline studio – Film & Ton

