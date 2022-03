Circle Of Silence: enthüllen „Walk Through Hell“ Tracklist

Das Power Metal Fünfergespann Circle Of Silence meldet sich mit einem neuen Album namens Walk Through Hell zurück, das am 27.05.2022 bei Massacre Records erscheinen wird!

Nun hat die Band die Tracklist enthüllt, die weiter unten verfügbar ist.

Ferner kann man das Album bereits hier vorbestellen » https://lnk.to/walkthroughhell

Walk Through Hell wird als CD Digipack, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein.

Laut Band ist das neue Album im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich düsterer ausgefallen und wird bei allen Fans von heftigerem und düsterem melodischen Power Metal gut ankommen.

Neben einem etwas anderen Sound, ziert das Coverartwork des kommenden Albums auch ein neues Bandlogo. Dieses wurde von Shane Rice gestaltet, während das Design des Coverartworks abermals von Francisco Garcés stammt.

Circle Of Silence – Walk Through Hell

CD Digipak / Digital

1. Down To Hell

2. Prisoner Of Time

3. Walk Through Hell

4. United

5. I Am Fear

6. At War With Yourself

7. Triumph Over Tragedy

8. I Want More

9. The Curse

10. Far Beyond The Sun

11. God Is A Machine

12. This Is War (Bonus Track)

13. Fire (Bonus Track)

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Down To Hell

Prisoner Of Time

Walk Through Hell

United

I Am Fear

At War With Yourself

B-Side

Triumph Over Tragedy

I Want More

The Curse

Far Beyond The Sun

God Is A Machine

http://www.circle-of-silence.com

https://www.facebook.com/circleofsilence