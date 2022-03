Dogma: unterschreiben bei MNRK Heavy – erstes Video „Father I Have Sinned“ Out Now

Mit der Band Dogma hat MNRK Heavy nun eine weitere Band auf ihrem Label, dass für ordentlich Aufsehen sorgt. Dogma veröffentlichten am 10.03.2022 auch direkt ihr erstes Video Father I Have Sinned, das ihr euch hier ansehen könnt:

Geheimnisvoll, in schwarze Umhänge und Leichenbemalung gehüllt, hat sich die dunkle Macht namens Dogma erhoben. Die vier rätselhaften Nonnen hinter dem klassischen, von Power inspirierten Melodic Metal nutzen ihre Musik, um eine kraftvoll antidogmatische Idee des freien Denkens zu propagieren. Die stadiontauglichen Riffs und hymnischen Refrains des Songs stehen im krassen Gegensatz zum unheimlichen, gothischen Erscheinungsbild der Gruppe.



„Wir sind geeint, aber frei“, stellt das Kollektiv fest. „Wir wollen die Menschen von Dogmen und nutzlosen Normen befreien, die das Leben eines jeden nur verankern, anstatt Freiheit zu geben. Wir predigen keinen Anarchismus, wir predigen wahre Befreiung. Nonnen folgen einem Gott. Sie leben ohne Genuss und behaupten, auf sexuelle Begegnungen zu verzichten. Wir unterwandern die Symbolik der Nonnen, weil sie das genaue Gegenteil von dem darstellen, was wir predigen. Sie sind nicht frei. Wie viele menschliche Charaktere berauben sie sich selbst des Reichtums eines erfüllten Lebens“, kommentiert die Band.

Dogma besitzen eine unverblümte Ehrfurcht vor der menschlichen Natur und Unabhängigkeit. Sie nehmen die Namen mächtiger weiblicher Wesenheiten an – Lilith, Lamia, Nixe, Abrahel -, die von verschiedenen alten Kulturen verehrt werden. Sie stützen sich auf Legenden, um die leere moderne Welt gegen die grausame Herrschaft des Aberglaubens neu zu gestalten. Mit kreativer Leidenschaft, kraftvoller Sinnlichkeit und Freiheit stellen sich Dogma gegen Ignoranz, Institutionen, Herrschaft und alle erstickenden Einschränkungen.



So wie eine Nonne für Enthaltsamkeit und Unterdrückung steht, setzen sich Dogma für ungezügeltes Verlangen und Freiheit ein. Mit einer Theatralik, die so zeitlos ist wie Kiss oder Alice Cooper, und einer Musik, die so aktuell ist wie die von The Pretty Reckless oder In This Moment, unterlaufen Dogma alle Erwartungen mit fantastischen Gesang-Hooks, konzeptionell getriebenem Storytelling und mitreißenden Heavy-Metal/Hard-Rock-Hymnen, die mit großen Riffs und Rhythmus ausgestattet sind.



Für Dogma bedeutet wahre Blasphemie, sich selbst zu verleugnen. Sie nehmen religiöse Heuchler und unterdrückerische Systeme aufs Korn und rufen mit ihren Liedern der freudigen Rebellion einen Kult gleichgesinnter herbei. Sexualität ohne Zwang, die Stimme erheben ohne Angst: Dogma fordert die Zuhörer auf, die falsche Realität der modernen Kultur aufzugeben und sich selbst zurückzuerobern.



Dogma:

Lilith – Gesang

Lamia – Gitarre

Nixe – Bass

Abrahel – Schlagzeug