Redlight King: enthüllen zweite Single „Cold Killer“ mit rebellischem Musikvideo

Im Herbst diesen Jahres veröffentlicht die kanadisch-amerikanische Rockband Redlight King ihr viertes Studio Album, In Our Blood, über AFM Records. Am Freitag, den 26. August, erschien hieraus eine zweite Single und das brandheiße Video zum Song Cold Killer!

Produziert wurde der Clip, in welchem Band Frontmann Kaz eine Outlaw Biker Gang anführt, von Strati Havartos. Für das Video wurden hochkarätige Gäste engagiert wie Schauspieler/Musiker Dan Garland (Euphoria, New Medicine), Arthur Victoryan, Jimmy Trigger (A Trigger Within) und Model Widny Bazile ( Vogue , Dior , Puma ). Seht das neue Redlight King Video zu Cold Killer ab sofort hier:

Pre-save Cold Killer: https://bfan.link/cold-killer

„Cold Killer handelt von dem Moment in meinem Leben, in dem alle Rechnungen beglichen wurden, wenn Leidenschaft und Weisheit in Weisheit und Alter treffen“, verrät Kaz. „Es geht darum, einen meiner größten und dunkelsten Charakterfehler zu nehmen und ihn auf den Kopf zu stellen. Der Song handelt von Fähigkeiten. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen besessenen Mann. Oh, und es tanzt …“

Das kommende Redlight King Album wurde von Frontmann Mark „Kaz“ Kasprzyk in den Wax Studios in Los Angeles zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten und Gitarristen Julian Tomarin, sowie Schlagzeuger Randy Cooke geschrieben und produziert. Nachdem Loudwire am 09. Mai die exklusive Premiere von Redlight Kings energiegeladenen, neuen Musikvideo zum Album Titel Track feierte, ist der Song auf allen digitalen Plattformen hier verfügbar: https://bfan.link/in-our-blood

Redlight King wurde 2009 von Kaz in Hamilton, Ontario, gegründet und schlug 2011 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Something For The Pain über Hollywood Records Wellen. Ihre Single Bullet In My Hand stürmte die Nummer 3 der Billboard Charts, selbst Neil Young gewährte der Band, in Redlight Kings neu interpretierter Version von Old Man ein Original Sample zu verwenden. Ihr zweites Album, Irons In The Fire, folgte 2013 und enthielt die Single Born To Rise, welche im Abspann des Lions Gate Sportdrama-Blockbusters Draft Day zu hören ist. Redlight Kings Musik wurde außerdem in Film und Fernsehen verwendet, wie unter anderem zu hören in The Avengers, Iron Man 3, The Italian Job oder Malcolm Mittendrin.

In Our Blood erscheint im Herbst über AFM Records, weitere Infos und Details sollen schon bald folgen!

Redlight King – Line-Up:

Mark “Kaz” Kasprzyk, Brian Weaver, Julian Tomarin, Mark Goodwin

