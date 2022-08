Enslaved: enthüllen neue Single „Kingdom“ und Konzeptvideo

Am 25. August veröffentlichten Enslaved einen atemberaubenden neuen Track mit dem Titel Kingdom sowie ein eindrucksvolles Konzeptvideo. Die unorthodoxen Norweger haben sich an einer Art Kreuzung wiedergefunden, an der der Schwung der lebendigen Zeit immer schneller wird, unmerklich moduliert durch die urzeitlichen Echos vergangener Äonen.

Ivar Bjørnson erklärte:

„Kingdom – eine Hommage an die Ausdauer von Ideen und die Menschen, die sie durch Mühsal und Müdigkeit zum Wohle von uns allen vorantreiben. Musikalisch ist es eine Hommage an das Riff und den Ritus: an die teutonischen Thrash-Könige, an den Space Rock, an die Ambient-Pioniere der 70er Jahre. Damit bitten wir euch, uns auf diesem kommenden Treck zu begleiten. Danke fürs Zuhören!“

Seht euch das das Video zu Kingdom hier an:

Die norwegische Kultband Enslaved ist nach wie vor eine der originellsten und verlässlichsten Komponenten des unverwüstlichen Rückgrats unserer Szene. Sie haben den Ruf, einer der fesselndsten Live-Acts überhaupt zu sein und bieten uns immer wieder Talente von höchstem Niveau, die ihrem unverkennbaren Black/Progressive-Sound gerecht werden. Enslaved wurde 1991 von Ivar Bjørnson und Grutle Kjellson gegründet und veröffentlichte im Sommer 1992 ihr erstes Demo Yggdrasill, 1993 ihr legendäres Mini-Album Hordanes Land und im Frühjahr 1994 ihr Debütalbum Vikingligr Veldi.

2022 sind Enslaved in Hochform – eine Band in ihrer existenzialistischsten und selbstbewusstesten Form, stolze Bergener, die die Fackel der außergewöhnlichen Musikgeschichte ihrer Heimatstadt tragen. Ihr neuestes Material, die 2021 erschienene EP Caravans To The Outer Worlds, zeigt Enslaved von ihrer entfesseltsten und durchdachtesten Seite – eine tödliche Kombination, die ein Potenzial entfaltet, das den Furor ihrer frühen Werke mühelos wieder aufleben lässt, während sie anmutig durch ihre bisher ehrgeizigsten, eindringlichsten und musikalischsten Stücke tanzen. Ein Widerspruch? Das Leben selbst ist ein Widerspruch. Und doch leben wir alle, um zu beweisen, dass es falsch ist.

Enslaved sind:

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve ‚Ice Dale‚ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

